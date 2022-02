Víctor Elías y Ana Guerra han hecho público su noviazgo

No ha hecho falta más que un simple beso para confirmar que Víctor Elías y Ana Guerra están juntos. La pareja ya vivía entre rumores de una relación, pero ahora han querido ser ellos los que dejen claro a sus fans y al resto del mundo que lo suyo va en serio. Con un vídeo en sus redes sociales, los dos han entonado una romántica balada llamada 'Cuentos', ella con la voz y él al piano, en el que han compartido miradas cómplices para, al final, en el minuto 2:11, fundirse en un bonito beso que ya han visto casi 200.000 personas cuando se escriben estas líneas.

La pareja ya coincidió públicamente en los Premios Forqué, pero por aquel entonces nadie se imaginaba que los dos ya estaban conociéndose. De momento, se desconoce el tiempo que llevan juntos, pero si ya han dado el paso de dar a conocer su relación, se entiende que están más que seguros del amor que se profesan. "Componer desde la felicidad no es nada fácil para mí pero el amor lo consiguió. Os aseguro que la primera sorprendida soy yo. Gracias por tanto @lalias3", ha escrito ella junto a la publicación, totalmente enamorada.

Las últimas relaciones que se les conoce a ambos hace tiempo que las dejaron atrás: ella rompió con Miguel Ángel Muñoz en el 2020, y ya en el 2021 se rumoreó sobre una posible relación de la cantante con el humorista Dani Rovira que nunca se confirmó. Víctor, por su parte, llegó a estar comprometido con Chanel Terrero, cantante, actriz y la actual representante de España en Eurovisión 2022, con la que parece que sigue teniendo una buena relación a juzgar por el mensaje que le envió públicamente cuando se enteró de que iría al concurso de la canción europeo.

Los mensajes de enhorabuena no han tardado en llenar la publicación: Marc Clotet, Diana Navarro, Sofía Ellar, el grupo Lérica, Ricky Merino o el ganador de 'Maestros de la Costura' Joshua Velázquez les han enviado, entre otras celebrities, sus mejores deseos.

Desde aquí también les deseamos lo mejor, que duren mucho tiempo y que, a pesar de no ser muy partidarios de mostrar su vida privada, nos tengan al día, porque lo cierto es que hacen un parejón del que queremos saberlo todo. ¡Felicidades!

