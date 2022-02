iván sánchez e irene esser, la nueva pareja de 2022

Las flechas de Cupido han hecho diana en muchos corazones en lo que va de año: estas son las nuevas parejas de 2022.

Iván Sánchez ha confirmado su relación con Irene Esser. El acto español, que triunfa en Latinoamérica donde acaba de terminar la grabación de la serie 'La mujer de mi vida', ha encontrado el amor junto a la modelo y actriz venezolana. Fue en octubre de 2020 cuando saltaron los rumores sobre su posible relación y el pasado verano, tras unas imágenes de ambos juntos paseando por Madrid, se acrecentaron pero, entonces, ninguno de ellos confirmó su relación. Este 14 de febrero, aprovechando una fecha tan señalada como es el día de los Enamorados, Iván Sánchez confirmó lo que era un secreto a voces. Y lo ha hecho publicando la primera foto junto a Irene Esser en sus redes sociales.

El actor ha publicado dos imágenes en las que se les ve de lo más felices en una playa. "Feliz día del amor y la amistad", escribe junto a las roánticas instantáneas. Ella no ha tardado en comentar la publicación. "Te amo", ha escrito con varios emojis con forma de corazón.

El actor estuvo casado con la actriz Elia Galera de 2014 a 2016 y fruto de amor nacieron sus dos hijas. La pareja se separó de forma repentina y él comenzó una relación con la actriz mexicana Ana Brenda. Se rumoreó que él le había sido infiel a su exmujer pero Iván explicó en una entrevista a una radio mexicana que "llevaba separado varios meses. Yo creo que cada uno puede hacer lo que quiera con su vida, las situaciones nunca son cómodas, el proceso de divorcio no es fácil y mucho menos cuando hay niños de por medio". Iván y Ana Brenda rompieron en 2018. Tras varios años triunfando en México, el actor regresó a España para participar 'MasterChef Celebrity'. Pero regresó al otro lado del Atlántico para protagonizar la serie 'La mujer de mi vida' y actualmente está inmerso en la grabación de la serie sobre la vida de Miguel Bosé, en la que da vida al cantante.

¿Quién es Irene Esser?

La modelo y actriz venezolana tiene 30 años y fue elegida Miss Venezuela en 2011. Representó a su país en la gala Miss Universo 2012 y quedó segunda finalista. Este título impulsó su carrera como actriz particando en series como 'Bolívar: una lucha amirable', emitida por Netflix; 'Corazón esmeralda', que emitió Nova en España en 2018; y dos años después llegó su primera película protagonista, 'El baile'.

En el plano personal, Irene Esser mantuvo una relación con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

