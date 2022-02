La ex triunfita Nika y su chico han decidido tomar caminos separados desde el pasado julio

Nika vive un momento complicado tras la muerte de su madre el pasado 17 de enero

Parece que las desgracias a la cantante Nika no le vienen solas: el pasado mes de enero fallecía su madre, a los 70 años, tras -como nos contó ella misma- "muchos años luchando", y ahora la ex concursante de 'Operación Triunfo' ha desvelado, después de muchas preguntas algo indiscretas de sus fans, que ya no se la ve con su marido, Jordi Roselló, en redes sociales ni en ningún otro sitio porque se han separado.

La noticia, aunque para el resto del mundo es nueva, se produjo el pasado verano: la pareja decidió de mutuo acuerdo romper su relación, pero en lo más importante, que es su hija -Stella Rose-, seguirán estando unidos: "Hace muchos años decidí exponer/compartir lo mínimo mi vida sentimental. Pero en este punto tan doloroso de mi vida después de perder a mi madre, y para no seguir recibiendo comentarios incómodos ni mensajes especulando, siento la necesidad de compartir que Jordi Roselló y yo no somos pareja desde julio del año pasado", ha comenzado contando en sus redes sociales.

"En ese proceso tan difícil y duro para todos por todo lo que esa decisión conllevó, siempre hemos mirado y priorizado el bienestar de Stella Rose, que para nosotros es lo más importante y precioso de nuestras vidas", ha añadido Nika, justo antes de cerrar su mensaje agradeciendo "el respeto y el cariño" de la gente.

Nika y Jordi -que no es ninguna cara anónima: participó en Supervivientes 2006, edición que ganó Carmen Russo y donde él quedó cuarto- han sido una pareja que ha querido mantener un perfil muy bajo respecto a su vida íntima desde que empezaran a salir en 2012, pero la cantante, de 42 años, no dudaba en mostrar su día a día en las redes sociales, donde la hemos visto disfrutar de su familia, de sus viajes y de sus hobbies, como el yoga, que le está ayudando mucho a encontrar paz en esta etapa tan complicada que le está tocando vivir.

