Tras muchas especulaciones sobre la ruptura con Omar Sánchez, Anabel Pantoja ha estallado en 'Sálvame' dando aún más detalles sobre este triste noticia. En 'Viva la vida', Kiko Matamoros insinuaba que la sevillana podría haber sido infiel al canario con otro hombre. "Tiene que ver un señor que se ha cruzado en la vida de Anabel Pantoja, por el que ha perdido la cabeza y por quien ha decidido destruir su relación, pese al escándalo que supone". "Desde hace dos meses, ella ya disfruta de esa relación de manera absoluta. Cada vez que viene a Madrid, se ve con él", apuntaba el colaborador de Telecinco y Anabel ha querido zanjar toda esta polémica con la verdad absoluta.

"Es mi intimidad y la de Omar. No somos Omar y yo. Hay una familia detrás y hay gente que sufre. Vosotros os vais a las ocho a casa, pero yo me voy a mi casa echa una puta mierda", comenzaba explicando la influencer. Anabel Pantoja asegura que no tiene nada que esconder y que nunca le haría ese daño al que todavía es su marido. "Sacad todo lo que tengáis que sacar porque tengo la conciencia tran-qui-lí-si-ma. Mi separación es mía. Y si me he desenamorado, no soy la primera persona ni la última. Me he equivocado con Omar muchísimo. Sí, he sido autocrítica. Me he portado mal con Omar muchas veces, no me puedo quejar de él", sentenciaba la sevillana.

Siempre es doloroso una separación, pero la colaboradora ha querido quedarse con lo feliz que ha sido con el canario: "Me quedo con que me he enamorado durante cuatro años. Nadie puede estar con alguien durante cuatro años si una persona es mala. Yo tendré cosas malas, pero si hemos decidido dar ese paso es porque nos hemos querido mucho".



