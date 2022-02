Terelu Campos ha tenido una tarde muy dura en el 'Sálvame Lemon Tea. La hija de María Teresa Campos no ha podido evitar las lágrimas tras ver esta mañana a su gran amiga Rocío Carrasco en 'El programa de AR'. Este 16 de febrero, la hija de Rocío Jurado se sentaba con Joaquín Prat para tomar una gran decisión sobre su hija Rocío Flores. No solo ha hablado de la joven, sino de su otro hijo y ahí es cuando le han tocado el alma a Terelu Campos.

La presentadora considera a Rocío Carrasco como una hermana y todo lo que ha sufrido a ella también le pesa muchísimo. A Terelu Campos se le quebraba la voz al hablar del joven de 23 años, al recordar los momentos felices compartidos, pero también poniendo en palabras su mayor anhelo. Ella necesita volver a reencontrase con el joven, puesto que son muchos años sin verse y es una espinita que tiene clavada.

Telecinco

"Si para mí hablar del niño es horrible, imagínate a su madre, los que conocemos a esa persona maravillosa y que ahora ya es un hombre maravilloso...", confesaba Terelu a su compañera María Patiño. La presentadora ha sido de lo más empática con su amiga y "entiende que no puede entrar ahí, porque no puede soportarlo". "Queriendo hacer bien a sus hijos, pensó que hacía lo mejor compartiendo esa custodia, y se equivocó al dejar que alguien les envenenara".

Terelu Campos tiene un deseo que quiere cumplir como sea: "Pienso que sé lo que haría él. Sueño muchas veces con él, que viene corriendo y me dice: "¡Tita, Tita!". "Me moriría por verlo y darle un abrazo". Esperemos que algún día se produzca ese reencuentro en el que serán muy felices.

