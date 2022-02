"Qué vergüenza", han sido las palabras más repetidas por Terelu en el plató de 'Viva la vida' mientras se analizaba la última entrega del programa de 'Montealto'. Fue sin duda una de las noches más complicadas de Rocío Carrasco ya que, después de todo el recorrido del último año se enfrentaba a responder las declaraciones que sus familiares han ido vertiendo en los diferentes platós. Tras responder a Amador Mohedano o a José Ortega Cano, el plató se revolución al recibir la llamada del tío de Rocío, José Antonio, quien ponía en duda la agresión de Rocío Flores a su mujer: "Me cuenta que se ha peleado con su hija y que le ha pegado y la ha tirado al suelo. Intento conocer la otra versión. Además, si analizo todo lo que se cuenta… a mí me extraña que una pelea… ¿de pronto empieza a pegarte? No cuenta la verdad. No nos la creemos ninguno, conocemos las dos versiones, vosotros no la conocéis". La llamada no solo llamó la atención en plató sino que también se analizó en 'Viva la vida' en presencia de Terelu.

Mediaset

"Me dan ganas de irme del plató al escuchar esto", apuntaba Terelu a quien Diego Arrabal le preguntaba que qué culpa tenían ellos de lo que hubiera dicho José Antonio. "Cuestionar algo de esa índole, de esa gravedad, en su momento y ahora también, con ese desprecio absoluto, pero no a una sobrina, a un ser humano. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza!", analizaba Terelu quien se echaba las manos a la cabeza sin que pudieran salir más palabras de su boca debido a la indignación. Y es que la amiga de Rocío Carrasco se apuntaba a que: "Si estuviera Rocío Jurado no tendrían cojones de hacerlo".

No obstante en ese momento se encendía la cerilla. "A Rocío Jurado le daría vergüenza ver cómo habla su hija de su nieta", apuntaba Diego Arrabal despertando las críticas de varias compañeras en el plató, incluida la presentadora Emma García que intentaba poner orden. Una situación en la que Terelu no dudaba en levantarse y desaparecer unos minutos "esto si que no puedo", apuntaba. Sin perder la sonrisa para no perder los papeles, la periodista volvía a sentarse en su sitio mientras la presentadora intentaba calmar a sus compañeros. "No se trata de tener diferentes opiniones, se trata de un hecho probado. De una sentencia. Podemos decir cómo habríamos actuado, pero cuando hay una sentencia, no lo cuestionemos y lo llevemos a la opinión de cada uno", apuntaba Emma García.

Mediaset

La situación era tan tensa que la presentadora dio paso a publicidad, tras lo cual el paparazzi seguía insistiendo: "Me parece perfecto que haya que respetar la sentencia pero eso no te da derecho a machacar públicamente a tu hija en la televisión durante once meses", unas palabras a las que se unía Makoke y encendían aún más a sus compañeras teniendo que dejar a un lado el tema.

