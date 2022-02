Aurah Ruiz no puede pedirle mucho más a la vida ahora mismo: su reconciliación con Jesé Rodríguez va tan viento en popa que incluso ya están organizando su boda, y la salud de su pequeño Nyan, auqnue resentida por su enfermedad congénita, cada vez pueden gestionarla mejor. Y ya cuando hemos visto el casoplón en el que viven cerca de la zona de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria hemos alucinado con lo bien que le va: la ex tronista ha querido enseñar su chaletazo en su canal de mtmad y a nosotros nos han hecho los ojos chiribitas.

La parte de fuera es totalmente de ensueño: una piscina enorme y un gran jardín que rodea la casa (con cocina exterior, jacuzzi y hasta un parque infantil) hacen las delicias de cualquier hogar. El garaje es tan grande que tiene cabida para varios coches, pero sin duda lo mejor es la parte de dentro.

Nada más entrar, dos escaleras suben a las plantas superiores, pero antes una enorme cocina y dos grandes salones dan la bienvenida:

La segunda planta tiene todas las habitaciones: la de Nyan, la de su cuidadora cuando tiene que pasar las noches y también la habitación de invitados y los cuartos para los demás hijos del futbolista. ¿Lo mejor? Que una habitación entera es la sala de juegos, llena de juguetes hasta los topes.

Sin duda Jesé y Aurah se han quedado con la mejor parte de la casa: la buhardilla está acondicionada como el dormitorio principal: una cama 'king size' es lo más llamativo de la habitación, aunque todo un caprichazo ha sido la cocina integrada para no tener que bajar 3 pisos y un tocador, aunque con lo que cualquiera puede quedarse embelesado es con las vistas al mar, La Isleta y el puerto, ya que la casa de la pareja está en una colina. ¡Eso sí que es un lujazo!

