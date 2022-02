Rocío Flores ha decidido dar la cara en 'El Programa de Ana Rosa' tras la entrevista de su madre. La colaboradora ha reaparecido en plató completamente rota después de escuchar cómo Rocío Carrasco aseguraba que quería dejar a su hija a un lado y no volver a hablar más sobre ella, dejando claro que esto no suponía que estuviese preparada para una reconciliación. Ahora, la hija de Antonio David ha vuelto al trabajo haciéndole una gran recriminación a su madre.

La colaboradora ha confesado que le parece bien que su madre ya no quiera seguir hablando sobre el duro episodio que vivieron y que terminó separándoles por completo. Sin embargo, le ha echado en cara que haya tomado esta decisión tarde. "Me hubiese gustado que me hubiese dejado a un lado desde el minuto cero que se planteó hacer el documental. Lo hecho, hecho está", ha indicado.

Telecinco

De esta forma, la hija de Rocío Carrasco ha dejado claro que lo de ayer no cambia nada de lo que piensa sobre su madre en estos momentos, asegurando que ahora la puerta hacia una posible reconciliación está completamente centrada. "Quiero centrarme en mí y en mi salud. Me preocupa también que tengo dos hermanos", ha reconocido sin poder contener las lágrimas.

Telecinco

Rocío Flores ha reconocido que lo único que puede sacar en positivo de todo lo sucedido es que ahora le dejarán "respirar" un poco más. "Me veo sometida a una presión que ya he tocado fondo. Respeto a cada persona y quiero que se me respete a mi", ha indicado completamente rota, unas declaraciones que han conmovido a Joaquín Prat, que no ha dudado en ofrecerse a parar la entrevista. Sin embargo, ella ha dejado claro que quería "dar la cara" y contestar a todo lo que había pasado, asegurando que tiene presente desde hace muchos años que su relación con su madre está completamente rota.

