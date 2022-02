Jorge Javier Vázquez reacciona a las críticas de Álvaro Morte. El presentador vive un excelente momento profesional ya que a su trabajo en televisión, presenta 'Sálvame' y los especiales de Rocío Carrasco además de una colaboración semanal en 'Ya son las ocho', se suma su éxito en el teatro. Jorge Javier, tras una gira nacional, representa en el teatro Victoria Eugenia de Madrid la obra 'Desmontando a Séneca' y está recibiendo el apoyo de muchos rostros televisivos. Pero su trabajo como actor parece no convencer a algunos compañeros de profesión como Álvaro Morte.

El actor, muy popular por su papel de profesor en la serie 'La casa de papel', ha realizado unas declaraciones en una entrevista sobre el trabajo en el teatro de Jorge Javier que se han viralizado en redes sociales. "Me revienta que un Jorge Javier Vázquez pueda estar llenando teatros con la gente de pie aplaudiendo y que haya otra gente que son increíbles actores con increíbles espectáculos que no tienen salida para poder darle ese material que han trabajado a un público", fueron las palabras del intérprete. En el vídeo de la parte superior, recogemos toda la polémica entre Álvaro Morte y Jorge Javier Vázquez. ¿Cómo ha reaccionado el presentador? ¡Dale al play y lo verás!

Jorge Javier ha reaccionado a las duras críticas de Álvaro Morte a través de sus redes sociales. En un mensaje que ha publicado en su perfil de Twitter, el presentador asegura estar tan 'consternado' con el tema de Isabel Díaz Ayuso que no tiene tiempo de contestar al actor.

Entenderéis que dada la consternación que me produce lo que están haciendo a @IdiazAyuso, no me queden fuerzas para contestar a @AlvaroMorte. Lo siento, disculpad. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) February 17, 2022

