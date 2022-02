Melani Olivares ha acudido al programa 'Sábado Deluxe' después de cumplir 49 años para someterse a las preguntas de los colaboradores, justo un año después de confesar que sufría graves problemas económicos: "Tengo los mejores amigos del mundo que trabajan, tienen dinero y me han podido ayudar. Yolanda Ramos, Carmen Machi, Willy Toledo... Me van a matar pero gracias a ellos he podido tirar", aseguraba en el sofá ante Jorge Javier Vázquez. Una situación que el presentador ha querido conocer si había cambiado: "ya la cosa ha ido mejor", explicaba Melani, "estoy empezando a respirar, la cosa se está empezando a mover mucho pero estamos en una situación jodida".

Y es que, aunque actualmente está de gira en el teatro y con una película recién rodada, la actriz sigue atravesando por dificultades. "A mi me ha dado miedo la situación económica durante un tiempo, ahora acabo de rodar una peli que me deben todavía un dinerito, la mitad...", explica Melani quien ha añadido que la situación "está en manos de mis abogados". "Lo que me parece alucinante es que si no tienes dinero para hacer una película, pues no la hagas".



Mediaset

"Los meses que no suena el teléfono lo llevo regular porque tengo 3 hijos", confesaba Olivares destacando que, aunque "ahora la situación ha cambiado" porque tiene varios proyectos en un horizonte próximo, no deja de ser irregular ya que "esta profesión es así". "Hay varias cosas que han salido y otras que he terminado de rodar aunque no me hayan pagado, digo yo que me pagarán en algún momento", recordaba entre risas con Jorge Javier.

No obstante, la actriz destacaba que el hecho de que no suene el teléfono no solo repercute en el bolsillo sino que "también tu autoestima va ligado a eso, a que si no tienes trabajo es ¿porque eres ahora peor actriz?", un sentimiento que Jorge Javier Vázquez también ha sufrido en el estreno de su obra el 13 de enero, el mes más flojo en los teatros y marcado por el coronavirus: "no hay ningún actor en el mundo, que yo conozca, que no haya tenido momentos de bajón".

Mediaset

En cuanto al teatro, la actriz ha criticado que la limitación de aforos no sea coherente: "En Canarias estamos con una función a un 33% de aforo, y a veces se suspenden bolos todavía porque con ese aforo no les merece la pena". Una situación que ha hecho que valore tener un plan B para su economía: "estoy en otras cosas y eso es fundamental", explicaba la actriz quien ha apostado por hacer publicidad en Instagram: "si hay meses que la cosa como actriz no va bien, tiro de publi, que me gusta hacerla porque la disfruto también".

Además, agradece que el paso de los años ha hecho que se la valore en otros registros, ya que hasta ahora no le habían ofrecido, por ejemplo, papeles de madre "al uso". "Pero es verdad que el hecho de que yo sea más mayor me está dando otro tipo de personajes y otro tipo de directores con los que no había trabajado nunca", agradecía la catalana.

