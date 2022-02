Isabel Jiménez ha llegado a los 40 años y lo ha hecho rodeada de sus amigas. "Dicen que lo mejor estar por llegar... pues que la vida no nos coja desprevenidos. Bienvenidos 40!!!", aseguraba la presentadora de los informativos de Telecinco en uno de los posts que ha hecho compartiendo los detalles de la fiesta que ha llevado a cabo este fin de semana para celebrar la entrada en la nueva decena.

La periodista ha organizado una fiesta por todo lo alto con sus compañeras de profesión y amigas de la infancia en la que no ha podido faltar la música, el baile y una enorme tarta. Sore todo esta última, y es que la periodista ha compartido cómo ha disfrutado de una tarta de varios pisos de altura en la que las vengalas han brillado en su cumbre deslumbrando a la cumpleañera cuando se acercaba para soplarlas y pedir su deseo. Una bonita estampa que ha compartido en sus redes sociales con un emotivo vídeo.

También en sus redes sociales ha compartido algunos momentos de la fiesta, como el más especial: el vivido junto a su amiga y compañera de profesión Sara Carbonero. Ambas comparten amistad desde años atrás, una relación que se ha forjado también a base de karaokes, algo que han demostrado en esta fiesta compartiendo el momento en redes sociales: "Vuelven las Grecas", ha anotado Isabel Jiménez al lado de la imagen en la que se las puede ver disfrutando de este evento. Aunque nos hemos quedado sin escuchar cómo suenan sus voces al ritmo de la guitarra en directo de "Pequeño Astronauta". "Hay saraos y luego están los de 'la Jiménez'. Un dato: se acabo el tequila, no digo más", apuntaba el músico.

