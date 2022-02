El 14 de febrero es el día del amor. Un día muy especial para muchas parejas y sobre todo es un día muy importante para la periodista Isabel Jiménez, que tiene un doble motivo para celebrar el día. Este lunes, la presentadora del telediario de Telecinco cumple 40 años y lo anunciaba compartiendo todos los stories que le han dedicado este día en redes sociales. Diferentes imágenes y vídeos caseros de amistades y familiares de la periodista que le han alegrado, sin duda, este día tan romántico y especial. Entre esas felicitaciones, la que nos llamaba la atención era la de su gran amiga Sara Carbonero. Una felicitación verdadera, pura y que denomina perfectamente lo que es una amistad.

"Ha pasado un año desde aquel 'no pasa nada' tuyo. ¿Te acuerdas? Y digo yo que si en el 90 por cierto de las fotos y videos que he encontrado de estos últimos 365 días juntas, salimos bailando, cantando o riendo será buena señal. (Vale, no podía faltar “ el pollo Pepe”). Vale también que hay muchísimo material impublicable", comenzaba escribiendola ex de Iker Casillas en su cuenta de Instagram. "Hemos aprendido y crecido mucho por el camino, señal de que seguimos y vamos adelante, enfrentando tormentas, compartiendo maletas pero sobre todo celebrando y poniéndole ritmo a la vida, yo diría, con más sabor y ganas que nunca.

"Feliz vuelta al sol, comadre. No es una vuelta cualquiera. Son tus 40 y estoy segura de que esta nueva década seguirá llena de carcajadas, bailes, diversión, karaokes por un tubo y muchas más bandas sonoras de nuestra vida por descubrir. Celébrate cada día y yo contigo. No me sonrojo si te digo que te quiero…", eran las profundas y perfectas palabras de su gran compañera de muchos viajes. ¡Feliz cumpleaños!

