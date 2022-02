Fabiola Martínez afronta una nueva etapa en su vida después de su divorcio con Bertín Osborne. Tras más de 20 años de matrimonio, la venezolana anunció que ponían punto y final a su relación amorosa pero no a la amistad y es que ambos han demostrado que se encuentran muy cómodos juntos. Tanto es así que la ya ex pareja se sentó junta a la mesa en un programa especial por Navidad de 'Tu casa es la mía' presentado por Toñi Moreno en el que Bertín fue el protagonista.



Ahora, se ha sentado junto con Beatriz Cortázar para concederle una entrevista en la que ha mostrado cuál es el camino que está siguiendo ahora. Un camino en el que se ha volcado en su trabajo y sus hijos pues, después de un ascenso en su empresa, se ha visto obligada a dejar aparcado el máster de Administración de Empresas que estaba estudiando porque "no se puede llegar a todo". Y es que, ella ha sentenciado que quiere ser independiente económicamente de su exmarido: "él se ocupa económicamente de los gastos de los niños, que son lo más importante, y de mí ya me ocupo yo y me siento muy orgullosa de ello", ha sentenciado.

Gtres

Sobre la ruptura ha destacado que, a pesar de que nunca es agradable pasar por un proceso de separación, ellos han hecho lo necesario para que el cariño y el respeto prevalezcan en su nueva relación. "Ambos hemos puesto mucho de nuestra parte para sacar lo mejor. Algo tan triste como es una separación, no de una pareja, sino de todos los cambios que supone para la familia", destaca en la entrevista, confesando que ha habido una gran enseñanza de su hijo Carlos, de 12 años, que le había hecho reflexionar. "Carlos hace unos días me habló de una reflexión. Me dijo: 'Mamá, los padres no pueden ser amigos porque si son amigos dejan a sus hijos sin padres', y yo le respondí que ese equilibrio es lo más difícil".

