Miguel Bosé quiere recuperar la imagen seductora que le llevó a la fama (junto a su voz) y alejarse de las polémicas que le han rodeado en los últimos años: de su divorcio de Nacho Palau -del que el escultor nos habló en exclusiva a Diez Minutos- a sus mensajes negacionistas sobre la pandemia. Así que ha pensado que 'vida nueva, imagen nueva'. Por eso, desde su cuenta de Instagram han enviado un mensaje a sus más de 900.000 seguidores, anunciando nuevos cambios en su imagen. Y es que precisamente su imagen también se ha visto alterada en los últimos tiempos y luce un aspecto bastante envejecido y dejado en algunas ocasiones según sus fans.

Desde su casa de México, donde reside, el cantante ha publicado dos selfies junto a los que escribe: "Me corto el pelo, demasiado largo! Por ahora paso a saludaros". Un anuncio que ha tenido tantos partidarios como detractores. "Personalmente me encanta como te ves con tu pelo largo, pero tengo curiosidad de ver con que look nos sorprendes ahora. De todas maneras siempre te verás guapo", le dice una de sus seguidoras. Otros le animan a hacer lo que le apetezca: "Tú estás bien de cualquier forma. Así que haz lo que quieras siéntete libre como siempre".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Miguel Bosé parece dispuesto a dar un giro de 180º a su vida. En sus nuevas fotos se aprecia un rostro demacrado lejos de su imagen de seductor de antes. Por eso, él mismo tiene ganas de dar este cambio de imagen y lo estamos deseando. Lo último que se sabía del cantante es que había hipotecado la casa que heredó de sus padres, en Somosaguas (Madrid), para pagar la deuda que aún tenía pendiente con Hacienda. Lo hace con una hipoteca "unilateral a favor de la Agencia Tributaria".

Mientras se recupera de la la disfonía psicógena que padece -un trastorno de la voz que empeora por causas psíquicas hasta llegar a la pérdida de la voz-, el cantante está centrado en la producción de su biopic, producido por Paramount+ y protagonizado por el actor Iván Sánchez; y en la edición italiana de su libro un libro biográfico, 'El hijo del Capitán Trueno', en el que relata sus vivencias juveniles y la relación con sus padres, Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io