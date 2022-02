Violeta Mangriñán es ahora mismo la mujer más feliz del mundo: a pesar de que las primeras semanas de embarazo fueron muy tensas y tuvo todo tipo de malestares, ahora que está de cuatro meses y se encuentra súper activa, está divinamente. De hecho, está tan activa que ha decidido volver a los entrenamientos que tanto le gustan y que le dan la vida. La influencer ha querido mostrar a sus seguidores cómo una mujer encinta puede hacer vida normal, y es que, aunque parezca una obviedad, aún hay muchas personas (incluidas mujeres) que ven hacer deporte como un riesgo para el bebé.

"¡¡¡Déjate de deporte ya!!! ¿Qué quieres, perder a tu bebé? Te lo pido por favor". Esas eran las contundentes palabras de una seguidora de Violeta que veía en el intenso entrenamiento de la joven un problemón, pero ella, después de respirar hondo y contar hasta diez, ha querido explicar que el deporte que ella practica está adaptado a su situación actual, y que, de hecho, hacer deporte estando embarazada es bueno: "Estoy en las mejores manos, con los mejores profesionales de Madrid, tanto ginecólogos como entrenadores. No haría NADA que pusiera en riesgo la salud de mi bebé", ha dicho en sus historias de Instagram, justo después de enseñar una ecografía del mismo, al que llama su 'pollito' a falta de escoger un nombre (le recomendamos desde aquí nuestra lista de nombres de niño y nombres de niña de lo más originales por si quiere cambiar de opinión).

Violeta Mangriñán Instagram

De hecho, ahora su cuerpo le pide moverse mucho, y lo está aprovechando tanto que, además de fitness, también quiere hacer cardio con la bicicleta estática: "Me han dicho que mientras no haga impacto y sea sólo pedalear no hay ningún problema", y es que "a menos que tengas un embarazo de riesgo y el médico te indique lo contrario, entrenar es BUENO". De hecho, es tan bueno como mantener relaciones sexuales.

A algunos de esos seguidores, quizá, les ha parecido un entrenamiento muy bestia el de Violeta con sentadillas con barra en press militar o los balanceos con la kettlebell, pero lo cierto es que todo lo que hace le va a ayudar mucho a tonificar y endurecer el tronco, algo esencial para evitar descolgamientos durante y después del embarazo. Sea como sea, está claro que moverse es muy bueno en ese estado, y la ex superviviente sabe muy bien lo que hace.

