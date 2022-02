Vicky Martín Berrocal ha decidido compartir una publicación después de conocerse que ha puesto punto y final a su relación con el empresario portugués João Viegas Soares. Tras tres años de relación y después de que ella decidiese dejarlo todo para mudarse a Portugal junto a su chico, parece que ambos han tomar caminos por separado. De hecho, ella ya lleva una temporada viviendo en España, donde continúa centrada en sus proyectos profesionales.

Ahora, ha través de sus redes sociales ha compartido una reflexión con la que muestra cuál es su estado de ánimo en estos momentos. "El último en soñar, que apague la luna", es la frase que se puede leer en la instantánea que ha publicado a través de sus 'stories' de Instagram. Una frase con la que deja claro que ella sigue viviendo sus sueños.

Instagram

Lo cierto es que los rumores sobre una ruptura llevaban varios días planeando sobre la pareja, y es que era extraño ver cómo Vicky Martín Berrocal no volvía a la casa que compartía con él en Portugal. Además, el día de San Valentín no le dedicó ningún mensaje romántico, lo que hizo saltar todas las alarmas. Ahora, la diseñadora se ha volcado en su trabajo, y es que acaba de lanzar su colección primavera-verano.

Gtres

Un proyecto con el que está muy ilusionada, esforzándose para que pueda llegar y gustar a todo el mundo y con el que intenta evadirse de su ruptura con el empresario, con el que ya tenía incluso planes de boda. Sin duda, una triste noticia que se ha unido a la gran ausencia de su hija, que ha decidido marcharse de voluntariado a África, una nueva aventura con la que está entusiasmada.

