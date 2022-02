Sandra Pica y Julen conforman una de las parejas más 'cuquis' del universo Telecinco, y es que siempre se muestran de lo más naturales dándose amor delante y detrás de las cámaras. Ya vimos en 'Secret Story' que su relación iba camino de formalizarse, y ahora que están fuera y ambos tienen sus respectivas casas, han podido empezar a asentar los cimientos de su futuro juntos... pero la duda siempre está en el aire: ¿tienen pensado vivir juntos, casarse y tener hijos?

Sandra ha aprovechado su canal de mtmad para responder a un montón de preguntas que sus seguidores tienen sobre ellos, y una de las cuestiones, efectivamente, era la de la boda: "No", ha sido rotunda ella. "Sí", le ha llevado la contraria Julen, así que ella ha tenido que matizar: "Sí, pero ahora mismo no". ¿Y sobre tener hijos? Tampoco quieren precipitarse, pero ambos han asegurado que les gustaría ser padres, aunque a medio o largo plazo. Vamos, que de momento hay mucho amor, pero no se divisan en el horizonte ni anillos, ni vestido blanco ni mucho menos 'baby showers'...

Tampoco han decepcionado respondiendo el resto de preguntas: ha quedado claro que ninguno de los dos es peleón, que ella es más cariñosa que él -mientras que a él el gusta más dejarse querer-, que sus apodos son 'amor' o 'vida' (él la llama 'Maguila', como el gorila de dibujos animados, aunque no ha querido explicar por qué) o que si tuvieran que definir su noviazgo, ella ha dicho "muy especial", pero él ha sido más explícito: "la puta hostia". Está claro que lo suyo va a durar, y es que, aunque han tenido sus piques, ambos están muy enamorados.

