La noticia de la ruptura entre Fonsi Nieto y Marta Castro ha sorprendido a muchos, y más a la prensa del corazón. El DJ y su esposa han decidido poner punto y final a su relación tras casi cinco años de casados y nueve de relación y con un hijo en común, Hugo, de 16 meses. DIEZ MINUTOS ha podido hablar con Fonsi tras lanzar esta dura noticia y sabemos cómo se encuentra después de que los medios se hayan hecho eco de esta separación tan sorprendente. Una separación que ha sido de mutuo acuerdo pero, ¿qué ha pasado exactamente entre la pareja para tomar esta decisión?

"Llevamos separados desde septiembre", nos confirmaba el dj. "Me extraña que no os hayáis enterado antes porque tomamos la decisión en septiembre", se asombraba Fonsi. Nada hacia presagiar el fin del matrimonio entre la pareja, ya que Fonsi y Marta era una de las parejas más estables del panorama nacional. Según hemos podido saber, y el dj nos lo confirma, el motivo no ha sido otro que el desgaste de la relación. Hay que recordar que él por motivos profesionales viaja continuamente al extranjero para seguir el circuito de competición de motociclismo.

Fonsi Nieto ha querido aclarar que, aunque hayan tomado esta triste decisión, ambos tienen y tendrán una buena relación, y ahora solo les queda llegar a un acuerdo de su separación. La ex pareja quieren hacerlo de manera muy respetuosa por Hugo, el hijo que tiene en común.

En noviembre, el fin de semana previo a su cumpleaños, el sobrino del desaparecido Ángel Nieto y Marta Castro citaron en un restaurante de Madrid a sus allegados para disfrutar de una noche mágica, ya que 43 años no se cumplen todos los días. En el convite los invitados degustaron una tarta cuya forma homenajeaba a la principal herramienta de trabajo de Nieto, una mesa de mezclas. Nada hacía sospechar de que la pareja no estaban al 100% y su relación se encontraba en peligro.









