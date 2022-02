Fonsi Nieto y Marta Castro se separan. El DJ y su esposa han decidido poner punto y final a su relación tras casi cinco años de casados y nueve de relación y con un hijo en común, Hugo, de 16 meses. Según ha podido confirmar DIEZ MINUTOS, la pareja ha roto de mutuo acuerdo y el motivo del fin de su matrimonio no es otro que un desgaste en su relación ya que, según apunta la publicación, no ha habido terceras personas.

Nada hacia presagiar el fin del matrimonio entre Fonsi Nieto y Marta Castro, una de las parejas más estables del panorama nacional ya que, a finales del pasado mes de noviembre, les vimos acudir, juntos y sonrientes, a la fiesta por el 43 cumpleaños del DJ. Los dos estaban muy volcados en su hijo Hugo, que nació el 29 de octubre de 2020 y al que bautizaron el noviembre pasado.

Gtres

Fonsi Nieto y Marta Castro comenzaron su relación en 2013 y su historia de amor culminó con una romántica boda en Ibiza en mayo de 2017. Fue una celebración de tres días en la que Lucas, el hijo que el ex piloto tuvo con Alba Carrillo, fue uno de los grandes protagonistas. El DJ y la influencer quisieron disfrutar de su relación de enamorados y, con el paso de los años, les entraron las ganas de ser padres. Fue en abril de 2020 cuando la pareja anunció la buena nueva: ¡iban a ser papás! La pareja vivió con mucha ilusión el embarazo y, el 29 de octubre de 2020, recibían al pequeño Hugo, un excelente compañero de juegos para su hermano. Ahora, Fonsi y Marta han decidido tomar caminos separados y seguro que, por el bien de su pequeño, mantienen una excelente relación.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io