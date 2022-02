Mario Vaquerizo se ve "más guapo que nunca" y la razón está en su nuevo paso por quirófano. Esta vez, el cantante no se ha tocado los pómulos, ni la papada ni las bolsas de los ojos, su intervención ha sido más por necesidad que por estética. El marido de Alaska es miope desde los 15 años y con los años ha llegado la presbicia. Cada día veía menos, así que decidió decir adiós a sus gafas en Clinica Baviera Madrid. Recuperado de la operación y muy feliz, Mario nos cuenta su experiencia y nos habla de sus nuevos proyectos profesionales y de su relación con Alaska, a la que ve "más guapa que nunca".

¿Cómo te animas a operarte?

No hay mal que por bien no enga. Estaba a costumbrado a ser miope porque lo soy desde los 15 años y daba por hecho que nunca iba a ver de lejos, hasta que llegó la dichosa presbicia. Mi vida se convirtió en un estado de parosismo continuo. Era muy incómodo porque ni veía de lejos ni de cerca. Familiares y amigos que se habían operado en Clínica Baviera me animaron a hacerlo. Me decían "es lo mejor que puedes hacer en la vida" y eso es lo que me ha pasado a mí. Desde hace dos años mi vida era un poco más incómoda porque no veía y eso me creaba inseguiridad.

Alaska dice que ahora te ve con los ojos más grandes.

Sí y también me lo ha dicho mi mami y la Nancy Reagan. Me pasa porque como mieope que era tenía que guiñar el ojo y forzar la vista en todo momento y ahora como no tengo que hacerlo parezco una 'Candy, Candy'.

¿Te daba miedo pasa por quirófano?

Antes de la operación pedí mucha información porque los ojos son los ojos. Pero el doctor Jaime Javaloy me hizo un diagnóstico previo porque puedeser que te puedas operar o no. Es una operación sencilla solo 10 minutos, otros 10 recuperándote en la clínica y ya salí y lo veía todo. Yo dije esto es como magia.

¿Qué has hecho con las gafas?

Yo mis gafas negras me las voy a seguir poniendo sin graduar, como un complemento de mi look. Es que yo lo guardo todo. Olvido y yo estamos desesperados ahora mismo porque la ropa ya no nos cabe en los armarios. Me gusta comprar pero el espacio es limitado.

¿Tienes nuevos proyectos?

En marzo lanzamos el nuevo disco de 'Fangoria' y en junio el de 'Las Nancys Rubias' y luego tenemos gira por España.

¿Los artistas sois infieles?

No. Los artistas somos personas y hay de todo, infieles y no infieles, homosexuales o no. El artista es una persona y como persona que es los hay infieles por naturleza y otros que no.

¿Tu eres infiel por naturaleza?

No sé si me compensaría ser infiel. Nunca he tenido la tentación. Puedo ver una chica y decir qué guapa es pero como lo que está en casa me acaba gustando más y tengo más confianza y me lo paso bien con ella no tengo que empezar a buscar.

Y si le pones los cuernos no tienes carretera para correr...

No estoy por la labor como tampoco me gustaría que estuviera ella. En eso sí que somos muy parecidos. Igual que somos antagónicos en muchas cosas: yo soy un loro que me gusta llamar la atención, Olvido es la contención, la introspección, la coherencia. En el caso de la fidelidad y la forma de ver el matrimonio convencional, coindimos las dos.

¿Te ha sorprendido algo de Olvido ahora que la ves mejor?

Yo siempre la he visto con muy buenos ojos y ahora, al ver mejor, la veo más guapa. Yo siempre digo que las chicas están más guapas conforme van cumpliendo años que cuando son jovencitas y en el caso de mi mujer es constatable.

