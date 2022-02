Una de las parejas que más ha llamado la atención en los últimos tiempo en el universo Mediaset ha sido la que conforman Tony Spina y Marta Peñate. Muchos no daban un duro por ellos porque ellos mismos han revelado que no son el protipo del otro, y aquí están: a punto de casarse y hablando ya de tener hijos juntos. Se han convertido en una de las parejas más sólidas de la tele, pero eso no quita para que también tengan sus problemillas, como hay en todas las relaciones... pero los suyos vienen, cómo no, por los celos.

Marta y Tony no han negado nunca que sean celosos: lo son y lo confirman, y aunque es un comportamiento muy tóxico, a ellos parece funcionarle: "Hay celos tóxicos y celos normales. Yo tengo de los normales: del 1 al 10, un 5. Tu te vas de fiesta: ¿eso no es motivo para tener celos?", preguntaba Marta a su novio en su canal de mtmad. "Puedo salir de fiesta y no pasa nada. No es ningún drama", respondía él, pero parece que no convencía a la ex gran hermana: "Cuando una persona quiere, y quiere mucho, es normal que sienta celos. Otra cosa son los celos tóxicos. Yo por ejemplo no he estado dos días sin hablarte", apuntaba Marta.

Parece que los trapos sucios estaban empezando a salir: "Sin hablarme no, pero no hablándome bien... Por lo menos dos días estás mal", sacaba a colación Tony, así que ella se veía obligada a explicarse con un ejemplo: "El otro día salió de fiesta y se le acercaron un montón de chicas. No sé por qué se te tienen que acercar tías. Oí cómo se lo contaba a su hermana a las 6 de la mañana, pues me levanté de mala hostia...". "Se te acercan porque eres guapo, porque eres Tony y porque eres mi novio", sentenciaba la canaria.

Sin duda, los celos no son nada buenos, ni en mucha ni en poca medida, pero Tony tampoco puede negar que también lo es: "Yo soy una persona celosa y no haría un intercambio de parejas contigo ni con nadie. No voy a darle yo mi pareja a otro tío para que él me dé la suya. Que no, que no. Yo soy una persona seria", se explicaba. ¡Vaya dos...!

