María Patiño es de las pocas famosas que nunca ha escondido su afición a los retoques estéticos. Esta tarde del 23 de febrero, la colaboradora se quejaba, de nuevo, de lo dolorida que se encontraba por su última intervención. La presentadora de 'Socialité' cuida mucho su imagen y, además de cuidar su alimentación y hacer ejercicio regularmente, se ha sometido a varias operaciones de estética. Siempre habla de manera muy natural de sus retoques, algo que debería hacer muchos.

La colaboradora se ha sometido a una rinoplastia, un aumento de pecho, ‘lifting’ de muslos, bótox y rellenos con ácido hialurónico en rostro y manos son algunas de ellas. Uno de los últimos fue, en junio de 2021, una abdominoplastia a la que se sometió para extirpar los excesos de piel y grasa de la zona abdominal reforzando la musculatura y que esta aparezca mucho más marcada y, poder presumir así de 'six pack'. ¿Qué se ha hecho ahora la colaboradora?

El pasado 21 de febrero, Patiño les confesó a Jorge Javier Vázquez y Terelu Campos que quería retocarse las rodillas. No sabemos si esa operación la dejará para más adelante, ya que el dolor de María era en otra zona. "Me he hecho el culo hoy", explicaba mientras que se la veía moverse con dificultad. "Tengo el culo un poco morado", confesaba la colaboradora enseñando un poco la zona. La presentadora de 'Socialité no ha querido desvelar mucho más sobre su retoque pese a las insistencias de sus compañeros. "¿Te lo has subido o algo?", le preguntaba Lydia Lozano.

¿Con qué nos sorprenderá la periodista próximamente? Desde luego María Patiño es todo un ejemplo de naturalidad, ya que así hay que ser. La colaboradora lo da todo para el programa, ya sea profesionalmente dando las mejores noticias como dando show.

