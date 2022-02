Esther Doña y Santiago Pedraz están cada día más enamorados. La pareja, que confirmó su relación el pasado septiembre, paseó su amor por las calles de Madrid. Caminaban de la mano, con miradas cómplices y de lo más sonrientes. Pero a pesar de todos estos gestos de amor, lo más llamativo de la cita no fueron los románticos besos que se dedicó la pareja, sino el look que escogió la viuda del marqués de Griñón.

La escritora optó por un llamativo conjunto con estampado 'animal-print' en tonos negros, rojos y azules y tejido tipo vinilo, compuesto por una chaqueta armada con cierre de cremallera y una minifalda. Lo combinó con una botas mosquetero negras que realzaban su figura.

Esther y Santiago caminaban de lo más sonrientes. El juez llevaba un enorme paquete en la mano y sabemos lo que era. Se trataba del regalo que le hizo a su novia por San Valentín. El famoso juez de la Audiencia Nacional pintó un cuadro y se lo dedicó a Esther. "Tantos meses ocultándome tu creación y no podía imaginar que me estuvieras creando esto con tanto amor!", comentó la escritora en sus redes enseñando las palabras que su pareja le había dedicado en la pintura: 'Te lo doy (mi corazón). Más puede el corazón que la fuerza de la razón, y con toda razón, te lo doy!".

Y es que Santiago Pedraz no puede ser más detallista. "Así es. Cuando lo das (te lo doy) es porque lo sabes, lo sientes y tú razón así te lo dice. Y no te equivocas. Silogismo inequívoco", contestaba a Esther.

Esther y Santiago también protagonizaron una romántica despedida con varios besos antes de que ella se marchase en su coche. Junto a ellos estuvo la perrita de la escritora, Chloé Falcó Doña, una preciosa bichón maltés que tiene hasta cuenta de Instagram y de la que la colaboradora televisiva se considera su "mami".

El próximo 20 de marzo se cumplen dos años de la muerte del marqués de Griñón, que falleció víctima del COVID, a los 83 años. El aristrócrata y Esther Doña se casaron en secreto en 2017 y tras su muerte ella aseguró que su vida se había desmoronado. Hace unas semanas su viuda y los hijos del Marqués llegaron a un acuerdo por el reparto de la herencia. Los 5 hijos de Carlos Falcó acordaron pagarle a la viuda un porcentaje del tercio de mejora que le correspondía, como usufructo vitalicio, como contraprestación por renunciar a disfrutar de todas las propiedades de su marido.

