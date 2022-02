Rocío Carrasco viene para quedarse y cada vez nos deja más claro que ahora es su momento. Si creíamos que el especial de 'Montealto, regreso a la casa' había revuelto muchos temas familiares, la hija de Rocío Jurado parece que no ha terminado aún ni mucho menos. Rocío Carrasco no está dispuesta a volver a pasar por alto ciertos asuntos del pasado y pretende ser transparente para ser justa con ella y con la persona que más ha querido, quiere y querrá: Su madre.

Este viernes 18 de febrero, Telecinco estrena una nueva entrega de este especial protagonizado por la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco que está levantando muchas ampollas. Bajo el nombre 'Licencia para hablar', la familia no mediática de Rocío Carrasco se va a pronunciar sobre el conflicto familiar y sobre los pasos al frente que está dando la hija mayor de Rocío Jurado.

Telecinco

Su gran amiga Terelu Campos ha sido la encargada de avanzar en ‘Sálvame Lemon Tea’ la emisión de este documental. "Rocío Carrasco viajó a Chipiona para pasar 48 horas con su familia, con los que sí han estado al lado de ella de todos estos años. Primas, primos, tías y tíos que nadie conoce. Esos que siempre se han mantenido al margen y que, por encima de todo, han respetado a Rocío Jurado y la voluntad de su hija Rocío Carrasco, que siempre les pidió mantenerse en silencio", comenzaba explicando la presentadora.

Telecinco

En el avance que ha mostrado 'Sálvame', podemos ver a Rocío Carrasco pidiendo permiso a sus familiares para mostrar los documentos de su madre. "Lo que hasta siete familiares cuentan de Gloria y Amador Mohedano evidencia que quizás los que están más solos en la familia son ellos, y que lo que han estado contando hasta ahora no era cierto"

Esta nueva entrega contará con los miembros de la familia más desconocidos, entre ellos: Rocío y Ana, primas de Rocío Jurado que ya aparecieron en una conexión en directo en el plató de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Manolín Jurado y Antonia, tíos de Rocío Jurado, Antonio Jurado, primo de la cantante, y también con Belén y María José, otra prima de Rocío Jurado.

