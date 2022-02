Sara Carbonero ha arrancado una nueva aventura. La periodista, emocionada, ha anunciado que ha empezado a un nuevo camino en su vida profesional, y es que ha debutado en el cine prestando su voz a un personaje de la próxima aventura de dibujos animados: Los tipos malos. El actor Pedro Alonso, el humorista Joaquín Reyes, el presentador Santi Millán, y los influencers Nil Ojeda y Gemita han sido compañeros de atril de la periodista que ha puesto voz a una joven reportera y espontánea que irá narrando en directo las aventuras de la pandilla protagonista. Una protagonista cuya voz, en su versión original, pertenece a la cómica Lilly Singh.

¿Qué pasaría si los malos de los cuentos quisieran redimirse y convertirse en héroes? Esta es la premisa de la película de 'Los tipos malos'. Un equipo de animales bandidos se prepara para dar la vuelta a la tortilla: convertirse en ciudadanos modélicos. Pero diferentes enredos y su reputación acaba haciendo que esta sea la misión más complicada de su vida.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Estoy feliz por poder compartir por aquí que he prestado mi voz a Tiffany Peluchi, uno de los personajes de #LosTiposMalos, la nueva comedia de animación del año. Ha sido una experiencia maravillosa", ha reflejado la periodista en su perfil de Instagram. "Tifanny es una reportera muy peculiar y espontánea que irá narrando en directo las aventuras y desventuras de la banda de atracadores más buscada y divertida del planeta, que llegará a los cines el 18 de marzo, ¡no os la perdáis!".

Ante el anuncio, amigos como Miguel Ángel Muñoz, Isabel Jiménez, Mariam Hernán, Alfred García o Susana Guash han sido algunos de los que han felicitado a la periodista por este papel. Todos ellos han coincidido en invitar a todos a llenar las salas de cine para no perderse el estreno de esta película familiar.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io