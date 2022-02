Todos los famosos que han muerto este 2022

Emma García sufría este semana una de los varapalos más duros que puede sufrir una persona, la pérdida de su 'aita'. Coincidiendo con la celebración de sus 20 años en Mediaset, la presentadora se enfrentaba al triste fallecimiento de su padre. Por esta razón, la presentadora comenzaba el programa de este sábado visiblemente emocionada, la vasca sacaba fuerzas para ponerse al frente de ‘Viva la vida’ para dedicarle este programa tan especial para ella.

Entre los aplausos del público, colaboradores y compañeros, Emma García hacía entrada en el plató de ‘Viva la vida’: “Son momento de muchísimas emociones que tengo que gestionar… ¿Cómo es la vida, no? Cuando te lo esperas, no llega, esa despedida, y cuando no te lo esperas, aparece”.

“Tengo que deciros que, dentro de los momentos difíciles que son cuando despides a una persona tan querida como es tu padre, mi aita, me quedo con algo bonito porque se ha ido con todo el cariño de todo el mundo, especialmente de sus tres hijos y de su mi madre, su mujer, que estuvimos hasta el último momento diciéndole lo que le queríamos y lo que le queremos”, continúa nuestra presentadora.

Emma García ha querido agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido a través de las redes sociales, donde ha recibido grandes y numerosas muestras de apoyo en este duro momento personal que atraviesa.

Finalmente ha querido terminar este homenaje a su padre con unas bonitas palabras hacia él y dedicándole el programa: "En nombre de mi ama, de mi hermano Óscar, de mi hermana Anne y mío, gracias, porque el cariño ayuda muchísimo. Hoy el programa se lo voy a dedicar a él, y voy a hacer lo que él siempre me decía: sonríe, sonríe siempre, porque él me decía que, en esta vida, o ganas o aprendes, pero nunca pierdes. Sigue con nosotros y gracias”.

