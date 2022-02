Todos los famosos que han muerto este 2022

Emma García ha recibido una dura noticia. La presentadora ha comunicado a través de sus redes sociales que su padre ha fallecido, un anuncio que ha realizado con una conmovedora publicación en la que ha dejado reflejado lo mucho que le ha dolido esta trágica pérdida. "¡¡¡No hay palabras para expresar el vacío que dejas, aita!!!", ha comenzado escribiendo junto a una instantánea en la que se le puede ver a ella de pequeña junto a él cerca del mar.

La presentadora, aunque nunca ha sido muy dada a compartir ciertos aspectos de su vida, ha querido dedicarle un emotivo mensaje a su padre a través de sus redes sociales, con el que deja claro lo importante que era para ella y para todos los que le rodeaban. "Tu despedida ha sido difícil pero el cariño que hemos recibido nos ha reconfortado. Es lo que tiene ser una persona tan bondadosa…".

Lo cierto es que Emma García ya había demostrado en más de una ocasión lo unida que estaba a su padre, algo que ha dejado claro con esta emotiva despedida. "Diste tanto que tu marcha deja una huella inmensa de amor. ¡¡¡No dejes de mirarnos y sonreírnos desde arriba!!! ¡¡¡Tu fortaleza y sensibilidad nos acompañará siempre, guerrero!!!", ha terminado escribiendo junto a los hashtag #ElMejorPadreDelMundo, #SiempreEnMiCorazón #ElMejorMaestroDeVida.

La presentadora siempre ha tenido un vínculo muy especial con sus padres. De hecho, una de las veces que pudimos verle más emocionada en plató fue cuando recibió un especial mensaje de su madre, momento que aprovechó para dejar claro lo mucho que les quiere a ambos. Ahora, la periodista intenta reponerse de este duro golpe arropada de sus amigos y familiares que no han dudado en mostrarle todo su apoyo y cariño.

