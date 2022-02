Emma García está muy afectada por la muerte de su padre. Solo unos días antes de esta triste noticia, la presentadora nos había recibido para celebrar sus 20 años en Mediaset. El 20 de febrero de 2000, una joven Emma llegó a Madrid para emprender la gran aventura de su vida, presentar 'A tu lado', en Telecinco. Y ahí sigue, como uno de los pilares más seguros de la cadena, por su profesionalidad, su elegancia y por la facilidad que tiene para manejar los egos de tantos personajes como pasan por 'Viva la vida', el magazine de fin de semana, donde se tratan los temas de más actualidad, sucesos o gastronomía. Un contenedor de noticias que son desmenuzadas por un equipo de lo más variopinto, con el que tiene que lidiar sin perder la compostura: Diego Arrabal, Terelu Campos, Kiko Matamoros, Juan Luis Galiacho, Pilar Vidal, Alejandra Rubio, Marisa Martín Blázquez, Isabel Rábago, a los que 'maneja' con maestría la presentadora. "Lo consigo siendo como soy, si alguien me pone de los nervios se lo digo, y si a alguno no le he entendido y le tengo que volver a preguntar, lo hago. Lo que no hago es gritar porque me quedaría sin voz. No soy de chillar, pero me gusta decir las cosas, porque soy muy directa, pero con tacto", afirma.

Emma García, que se encuentra bien después de haber pasado el Covid por segunda vez, nos habla de sus 20 años en Mediaset y asegura que sigue siendo igual de apasionada e intensa en el trabajo. Además, nos habla de Isabel Pantoja, una de las protagonistas de su programa. "Yo siempre he dicho, y más ahora que están de moda las docuseries, que debería hacer una sobre su vida. Porque ella sí puede decir que ha vivido a tope, que ha hecho lo que le ha dado la gana, aunque no sé si se ha rodeado de los mejores; pero bueno, algo habrá aprendido, y eso es lo que hace que genere tantos titulares. A mí me da pena... Es una pena es que no tenga relación ni con su hijo ni con su hija", dice.

La presentadora también habla del clan Jurado y de las Campos. De Ana María Aldón, esposa de Ortega Cano, cuenta maravillas. "Para mí ha sido un gran descubrimiento, porque es una mujer que todavía tiene mucho que aportar, aunque se controla, porque es listísima, graciosa, pero al estar casada con Ortega Cano, mide mucho sus palabras", afirma. Además, reconoce que lo pasó mal con el conflicto entre Terelu Campos y Carmen Borrego. "Me consta que ellas han sufrido muchísimo", reconoce.

Emma García reflexiona sobre cómo llevaría ella tener tanta presión como el clan Pantoja o Jurado. "Yo no escondo mi vida personal, pero hay ciertas cuestiones o ciertas personas que prefieren no salir. No es que yo le diga a mi hermano o a mis padres que no salgan, no. Aquí tenemos libertad toda la familia, es más, mi madre me dice: yo cuando quiera entrar, entro, y lo ha hecho en dos ocasiones" y desvela que su familia prefiere estar detrás de los focos. Ahora, Emma ha perdido a su aita, su padre, y, desde Diez Minutos, le enviamos nuestro más sentido pésame.

La presentadora, casada con Aitor Senar y con una hija en común, Uxue, habla de la relación con su marido. "Yo he tenido muchísima suerte de tener a Aitor como compañero de vida, que entiende mi trabajo, porque nosotros nos tenemos un gran respeto" y desvela que fue ella la que le pidió matrimonio. "Sí, sí, yo le pregunté por qué no nos casábamos, me dijo que sí, pero por la Iglesia, y si no, no nos casamos", cuenta. Su hija Uxue ya es toda una adolescente y podría seguir los pasos de su madre. "Ha pasado por diferentes momentos y ahora me dice que el periodismo le gusta. Que estudie lo que le guste, sabiendo que en cualquier profesión hay que meterle muchas horas", comenta.

"Me gusta esta foto con Raúl Prieto, director de 'Viva la vida', porque refleja el cariño que nos tenemos"

