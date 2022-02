Los embarazos pueden ser muy caprichosos, y si no que se lo digan a Violeta Mangriñán, que está de aproximadamente 4 meses, y ahora ha querido revelar uno de los detalles que más le está llamando la atención: los antojos. La joven influencer se ha dado cuenta de que, desde que está embarazada, lleva un tiempo comiendo una cosa más de lo normal en las últimas semanas: lo más gracioso es que nunca le había gustado, y ahora no puede parar de comer una bolsa tras otra.

No es que sea lo más sano que se puede llevar a la boca, y menos estos meses en los que necesita cuidar su alimentación al máximo -aunque ya debería saber qué alimentos debe comer embarazada y cuáles es mejor evitar-, así que es consciente de que, como ella misma dice, se tiene que "controlar". ¿De qué se trata? De las chucherías, ni más ni menos. La ex superviviente siempre ha sido una chica muy sana, y de un tiempo a esta parte ha cambiado incluso su dieta por cosas súper 'healthy' y ecológicas, rozando incluso el veganismo, pero con el embarazo se está saltando todas las reglas. Desde aquí, al menos, aportamos nuestro granito de arena para que coma mejor y le aconsejamos los mejores desayunos sano y caseros para embarazadas.

Violeta Mangriñán Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Nunca me han gustado", ha asegurado Violeta mostrando lo que come sin parar durante estas semanas, unas ricas golosinas a las que nunca había prestado atención y por las que ahora, sin embargo, 'babea', ha contado ella misma. Sabe que no son precisamente lo más sano, y por eso intenta controlarse y comerlas sólo a veces: "Trato de comer sólo los fines de semana unas pocas, y no todos", ha explicado. Además, ha añadido otra cosa que tampoco puede parar de comer, aunque eso ya venía de antes: "la pasta". ¿Estamos seguros de que el italiano de la relación es Fabio y no ella...?

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

De momento, a Violeta le quedan 5 meses de embarazo (sale de cuentas a finales de julio) en los que, si todo sale como esperan, seguirá entrenando duro a pesar de las críticas y comiendo sus chucherías, mientras pasan los días para poder ver la carita de su bebé. Ellos ya tienen los nombres de niño (Leo) y niña (Gala) escogidos para lo que venga, aunque la lista de opciones es larga: nosotros tenemos nada menos que 105 nombres de niño originales y poco comunes y 50 nombres de niña que son súper tendencia. ¿Cambiarán de opinión viendo nuestro listado?

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io