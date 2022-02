Nagore Robles ha regresado al plató tras anunciar su ruptura con Sandra Barneda. Sin duda, una reaparición muy esperada, y es que el pasado jueves hubo muchos que se sorprendieron con su ausencia, aunque algunos llegaron a achacarla a que hubiese sido su ex pareja la que estuviese presentando el programa. Ahora, la colaboradora ha aprovechado su vuelta al trabajo para hacer una importante aclaración sobre su inesperada separación.

Todo ha surgido después de que Toñi Moreno le diese un 'toque de atención' a Cristina Porta recordándole que preguntarle por su relación con Luca Onestini forma parte de su trabajo. "Todo el que está sentado aquí en este sofá tiene sus problemas personales, no soy la única...", le contestaba en ese momento la ex concursante. Un apunte que hacía que Nagore Robles realizase un irónico comentario. "Pues no sé de qué estas hablando...", ha indicado provocando las risas en plató.

Telecinco

Tras esto, Toñi Moreno ha decidido hacerle una aclaración. "Te voy a decir una cosa, me dieron caña también porque decían que como se nota que soy amiga de Nagore que no le pregunta por lo suyo". Un momento que la colaboradora ha aprovechado para dejar claro la decisión que ha tomado respecto a su pareja. "Me podéis preguntar lo que os de la gana otra cosa es que yo vaya a contestar. Yo ya he dicho lo que tenía que decir", ha zanjado.

De esta forma, Nagore Robles ha recalcado que ella siente que con el comunicado que ambas hicieron en redes sociales para anunciar su ruptura fue más que suficiente y que no tienen que dar más explicaciones sobre lo sucedido.

"Tomamos caminos separados pero deseándonos siempre lo mejor la una a la otra... El amor también significa aceptar los finales y dejar ir aunque sea una decisión difícil", fue la frase con la que ambas comenzaron la triste publicación en la que dejaron claro que el amor entre ellas había llegado a su fin.

