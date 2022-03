Samira ha decidido hacer cambios en su cara como ya han hecho famosas como Yoli Claramonte y su chico o Marina García

La argentina estrena proyecto televisivo: 'Resistiré', en MTV

Samira Jalil es una mujer nueva, y no lo decimos de forma metafórica, sino literal, porque la ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha estrenado nueva cara. La joven argentina ha decidido hacerse una transformación más en su cuerpo, y lejos de esconderla la ha mostrado a todos en sus redes sociales. Samira es toda una fanática de la cirugía y los retoques estéticos, y ha presumido en muchas ocasiones de aumento de mamas, aumento de glúteos, lipoescultura, operaciones faciales y muchos, muchos pinchazos de la cara (además de tratamientos y masajes en cara y cuerpo para estar siempre estupenda) de bótox, ácido hialurónico o vitaminas, y ahora han sido sus labios los que han sufrido la transformación.

La influencer ha mostrado cómo su doctor de confianza le deshacía -con hialuronidasa- el relleno de ácido hialurónico que tenía en sus labios, pero no porque haya decidido eliminarlo de su vida, sino para cambiar la forma de los mismos, porque de tanto pincharse, el ácido se había movido hacia la zona del bigote, provocando el temido efecto de 'boca de pato'. Después de volver a infiltrarse ácido, ahora tocará esperar unos días para ver el resultado definitivo debido a la hinchazón, pero Samira ya está haciendo vida normal, tal y como ha mostrado en sus redes sociales.

Samira Jalil muestra sus labios hinchados antes de eliminar el relleno Samira Jalil Instagram

Samira Jalil muestra sus labios tras eliminar el relleno Samira Jalil Instagram

Samira Jalil muestra sus labios con el nuevo relleno de ácido hialurónico Samira Jalil Instagram

Samira está ahora en boca de todos, especialmente en Latinoamérica, porque ha estado estos últimos meses al otro lado del charco trabajando en el reality 'Resistiré', un programa similar a 'Superviventes' donde los concursantes tendrán que ir luchando por conseguir recompensas, ya que el reality empieza en poco menos que un cobertizo en medio de la nada sin siquiera agua potable. ¿El premio? 500.000 dólares. ¿Conseguirá ganar?

