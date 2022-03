Nira Juanco ha querido dar visibilidad la enfermedad que padece su hijo de dos años con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras que se celebró el pasado 28 de febrero. La periodista deportiva se ha sincerado con sus seguidores y ha explicado que su pequeño sufre Nevus Melanocítico Congénito Gigante. "Es una malformación en la piel que no se sabe por qué sucede", ha comenzado explicando recordando que en el mundo existen unas 7.000 enfermedades raras diagnosticadas que afectan al 7% de la población.

En concreto, la enfermedad que padece su hijo Daniel se produce porque "a la hora de repartirse la pigmentación de la piel en el primer trimestre de embarazo, hay una anomalía que hace que salgan estas manchitas siendo alguna de ellas 'gigantes'", ha aclarado mostrando varias fotografías en las que se puede ver a su pequeño y las diversas manchitas que tiene alrededor de su cuerpo.

Instagram

Afortunadamente, su hijo se encuentra bien y es que en su caso ha confesado que esta enfermedad es solo "un tema estético", aunque requiere de una revisión constante durante toda su vida y mucho cuidado con el sol. "Ayudemos a la investigación y difusión de estas enfermedades y normalicemos que no todos somos iguales", ha pedido la periodista para que este tipo de casos puedan recibir más ayudas para la investigación.

Sin duda, un gran mensaje que ha hecho que reciba rápidamente el cariño y el apoyo de algunos de sus compañeros de profesión como Sara Carbonero, que no ha dudado en comentarle poniéndose numerosos corazones. Ambas se conocieron cuando trabajaban en 'La Sexta' y parece que, desde entonces, no han dejado de mantener el contacto. Junto a ella, otros periodistas como Irene Junquera, Álvaro de la Lama o Susana Guasch también han querido mostrarle su cariño.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io