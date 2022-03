Perseguir la perfección en la belleza todos sabemos que es imposible, pero con pequeños retoquitos una siempre puede conseguir verse y sentirse mejor. Eso es lo que le ha pasado a Sandra Pica: ella misma ha confesado, en su canal de mtmad, que las operaciones y retoques estéticos que se ha realizado no le han dado la felicidad, pero sí más seguridad en sí misma, y eso es súper importante. De hecho, no ha querido esconder ninguno de sus retoques o sus cirugías, y las ha desvelado TODAS del tirón.

La que más le ayudó a sentirse bien con su cuerpo fue la operación de pecho que se hizo con 18 años: "Yo siempre he tenido pecho, pero lo quería un poco más grande", ha revelado. Una cirugía que se hizo con nada más alcanzar la mayoría de edad y a la que le acompañó su madre, a la que le había comentado que quería hacérselo: ella misma buscó una clínica, habló con el doctor y le concertó una cita a su hija, algo que pilló a Sandra descolocada: "Yo no había querido insistir o pedir la operación directamente, porque sabía que tenía un coste alto". Aún así, sus padres se la regalaron.

Su otra cirugía fue una rinoplastia: "Nunca había pensado en operarme la nariz, porque te puede cambiar la cara por completo o tus expresiones", ha confesado, pero tras explicarle los doctores que era una cirugía ultrasónica con una recuperación leve (aunque larga), decidió hacerse un pequeño limado para enderezar su nariz, rebajar el puente y subir ligeramente la punta. Todo cuestión de milímetros, pero unos milímetros que consiguieron dejarle una nariz casi perfecta y de lo más natural: "Los propios médicos se asombran cuando digo que la tengo operada".

Fuera de bisturís, Sandra no ha tenido problema tampoco en revelar qué se pincha en la cara: "Los labios. Siempre he sido de labios gorditos, así que cuando acompañé a mi hermana me los vio el doctor y sí es verdad que tenía el de arriba más finito que el de abajo, porque no son iguales. Me los he hecho dos veces y sólo me pongo un par de puntitos de ácido hialurónico para marcar el arco superior y otro más en el labio inferior, nada más". Sandra, además, ha querido contar que se hace el 'microblading' de cejas para tapar las zonas despobladas y, como todo, siempre intenta que quede lo más natural posible.

