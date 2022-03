Nerea Garmendia confiesa todos sus secretos en nuestro 'Test de los famosos'. Paseamos con la actriz en su 'Campermendia', el vehículo camper con el que recorre España junto a su chico, Luis Díaz Nuñez, y, además de posar con la mejor moda de mujer, nos habló de sus proyectos laborales y personales. Acompañada por Coco y Pirata, sus perros, la actriz manda un beso a los lectores de nuestra revista y se somete a nuestras preguntas más 'indiscretas'.

En el vídeo de la parte superior, Nerea Garmendia, que hace unas semanas confesó el problema de audición con el que convive, nos cuenta todo lo que debes saber sobre ella. ¿Quieres saber cuál ha sido su escapada más especial a bordo de 'Campermendia'? ¿De dónde le viene esa afición por la vida al aire libre y las autocaravanas? ¡Dale al play y ella misma te lo cuenta!

Ana Ruiz HEARST

Nerea Garmendia también nos cuenta cuáles son sus proyectos profesionales. ¿Quieres saber dónde puedes verla? ¿Volverá pronto a la televisión? Ella misma te contesta en el vídeo de la parte superior. Además, también nos cuenta si, a sus 42 años, le empieza a pesar la edad y cuál es su lema de vida: "Aporta o aparta". "Ahora todo lo que no me aporta, lo aparto y disfruto de la gente a la que quiero, hago las cosas que quiero y disfruto de los momentos que más me apetecen vivir", asegura. ¡Dale al play y escucha todas sus confesiones!

