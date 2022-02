Nerea Garmendia posa con las mejores tendencias de moda de mujer. La actriz compartió con DIEZ MINUTOS un día en su 'Campermedia', su vehículo camper protagonista del nuevo proyecto que comparte con su chico, Luis Díaz: la unión de cultura y turismo descubriendo lugares que recorren con su 'furgoneta'. Además, de su gira teatral y sus 'Monólogos inclusivos', indicados para personas que, como Nerea tienen problemas de audición, prepara una película de cine mudo.

La actriz reconoce que, durante la pandemia, tuvo que empezar de cero porque además de estrenar soltería -rompió con su marido Jesús Olmedo- se quedó sin bolos. Pero lo consiguió y además volvió a encontrar el amor de la mano de Luis Díaz, el hombre con el que comparte relación y trabajo. Nerea no descarta volver a pasar por el altar con su chico ni formar una familia. "Sí, y con los ojos cerrados. Luis me ha cambiado la vida. Y no hay que comparar nunca", cuenta. Nerea Garmendia se convirtió en modelo por un día para DIEZ MINUTOS y posó con la mejor moda de mujer.

La actriz, que posa en las camas de su camper junto a sus dos perros, viste una y de Tommy Hilfiger, 129,90 € y 139,90 €, y sujetador de , 14,95 €.

Nerea Garmendia, con vestido de Rubén Hernández, 2.000 €, y sandalias de C´Moi, 129 €.

La vasca lleva un top de , 25 €; falda de Alba Conde, 256 €; botines de Exe Shoe, 109,95 €, y cinturón de Sèzane, 70 €.

La actriz viste chaqueta y falda de Samsoe, 270 € y 395 €; top de BSB, 39,90 €, y botines de Exe Shoe, 109,95 €.

Nerea lleva un vestido de Manoush , 375 €; capa de Profana, 300 €; zapatos de , 25 € y cinturón de Sèzane, 70 €.

Mi belleza al descubierto

Voy a la peluquería cada... Cada dos meses.

Me maquillo en... Cinco minutos.

Antes de irme a la cama... Me desmaquillo, hidrato la piel, hilo dental, me cepillo los dientes y me quito los audífonos.

Mi perfume favorito... Because it´s you.

Mi producto de belleza ideal... Antiojeras.

En mi bolso siempre llevo... Un cacao con color.

Dieta... No la hago. Como mucho, pero tengo un organismo muy agradecido.

Ejercicio... Siempre he hecho mucho deporte. Ahora hago cardio. Antes hacía tenis, natación...

Cirugía estética... Cuando llegue el momento os vais a dar cuenta.

Bálsamo labial de Rituals, 9,90 €. COMPRAR

Máscara de pestañas de Revlon, 9,90 €. COMPRAR

Limpiador en gel Purify de Rituals, 12,90 €. COMPRAR

Sérum natural de Rituals, 19,90 €. COMPRAR





Redactor: Daniel I. Carande. Fotos: Ana Ruiz. Ayd. de foto: Idoia Vitas. Estilismo: Isabel Dorado. Maquillaje: Pablo Cerdán. Agradecimientos: www.campermendia.com

