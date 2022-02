Nerea Garmendia lleva desde los 18 años trabajando como actriz, ahora da un salto más y ha iniciado junto a su nueva pareja, Luis Díaz Núñez, un proyecto donde une cultura y turismo descubriendo lugares que recorren con su vehículo camper. Entre sus proyectos está una película de cine mudo y unos monólogos enfocados a gente con sordera como ella, que tiene un 33% de pérdida de audición y utiliza audífonos.

Nerea ¿Cómo te da por las caravanas? ¿Por reinventarte?

La finalidad no era esa, yo me cogí una camper porque casi todos los fines de semana estaba fuera por la gira y mi chico trabaja de lunes a viernes, así que o se viene conmigo o no nos vemos. Así aprovechábamos para hacer turismo y decidimos mostrar cultura y turismo a la gente. Así promocionamos los lugares donde vamos.

¿Te has planteado tener una flota para alquilar?

La finalidad no es esa. ¡Y mi camper no la toca nadie!

También has retomado tu proyecto de 'Monólogos inclusivos'.

Sí, son monólogos para sordos. Además, ahora estoy sorda. Son monólogos que subtitulamos.

"No cambio mis espectáculos por un rodaje"

También estás de gira con 'Vaya pack de vascos', ¿echas de menos un rodaje?

Lo echo de menos porque es otra forma de interpretar, pero como calidad de vida no. No cambio mis espectáculos por un rodaje. Llevo desde los 18 trabajando y es una gozada administrar tu tiempo. Ahora tengo un par de proyectos que los voy a hacer, pero me quitan esa calidad de vida.

¿Cuáles son esos proyectos?

Voy a hacer una película de cine mudo que se titula “Ho-gar”. Para mí es un reto, pero creo que se me va a dar bien.

¿Te da miedo ese reto?

No, a mí no me da miedo ningún reto porque confío en las manos de mi director.

¿Te gusta más la comedia o el drama?

Yo soy cómica. Hay veces que es difícil salir al escenario cuando estás mal anímicamente, pero lo tienes que hacer. Cuando sales al escenario ya no eres tú. No puedes permitirte llevarte los problemas al trabajo, porque trabajas con emociones.

Has tenido el accidente, te has quedado sorda, la ruptura con Jesús Olmedo..., ¿Has llegado a pensar "vaya mierda de vida que tengo"?

He recibido en poco tiempo muchos golpes, pero me he sentido afortunada. Cuando me pasan tantas cosas, me paro a reflexionar y me sirve para aprender. Me he tatuado 'Aporta o aparta'. Soy dueña de mi vida.

Claro, porque con la pandemia se te cayeron los bolos y te quedaste sola sentimentalmente.

Sí, y decidí empezar desde cero, y te diré que es maravilloso porque no tienes nada que perder. Las cosas empiezan y terminan y hay que quedarse con lo bueno. Además, soy epiléptica, sorda y tengo ocho clavos en la espalda y me siento afortunada. Para mí cada día es un regalo porque hago lo que quiero.

"Lo mío con Jesús fue real hasta el día que dejamos de estar juntos. Los dos nos deseamos lo mejor"

¿El amor se ha portado bien contigo?

Sí, claro. Yo me siento muy afortunada de las parejas que he tenido, porque me han tratado muy bien, aunque hayan pasado cosas.

¿Lo de Jesús fue un fracaso? Porque erais como la pareja perfecta.

No fue un fracaso. Lo nuestro fue real hasta el día que dejamos de estar juntos. Los dos nos deseamos lo mejor. No hay ningún rencor y se perdona.

¿Ha sido fácil rehacer tu vida con Luis?

Simplemente apareció. Fue el destino. Se cruzó literalmente en mi vida.

¿No te dio miedo empezar otra relación?

No, porque yo estaba empezando de cero. No tenía miedo. Yo voy a tumba abierta en la vida y cuando conoces a alguien que es honesto y es de los tuyos...

¿Entiende tu vida de actriz?

Sí, y la respeta. Sé que no es fácil, pero tampoco es fácil encontrar a alguien que sea tu media naranja.

¿Es más fácil encontrar a alguien que se dedique a lo mismo o que no pertenezca a la interpretación?

Lo que importa es la persona. Yo conozco a parejas de la misma profesión y hay celos y al contrario. Cuando hay confianza y respeto, todo fluye.

¿Te volverías a casar?

Sí. Porque cada historia es única.

¿Formarías una familia con Luis?

Sí, y con los ojos cerrados. Luis me ha cambiado la vida. Y no hay que comparar nunca.

