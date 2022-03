La ruptura de Iván González y Oriana ha sido casi como una telenovela: la ex pareja lo dejó y volvió en varias ocasiones hasta que, hace unos meses, los dos decidieron romper definitivamente y no querer saber nada el uno del otro: se desearon lo mejor en la vida, aquí paz y después gloria. Ambos tenían claro que se iban a seguir teniendo cariño a pesar de sus rifirrafes, pero entendieron que no era su momento, y ahora, transcurrido el tiempo, han querido reencontrarse y hablar las cosas cara a cara como personas civilizadas.

Ha sido en el canal de mtmad de Oriana donde ha tenido lugar el reencuentro, y donde hemos podido comprobar que ambos siguen teniendo buen 'feeling': "Yo no dije que fueras tóxica en plan mal, pero había veces que demandabas una cantidad de cariño que te hacía volverte celosa", ha dicho Iván, algo con lo que Oriana no podía estar más de acuerdo, "pero lo estás cambiando", ha reconocido él también.

Mediaset

El gran problema de su relación lo ha destapado Iván, algo que no había salido hasta ahora a la luz: "A ella lo que más le jodió era que yo contara que ella quería volver conmigo, que era verdad, y ella en ese momento estaba con otra persona", ha dicho tajante Iván. "Pues sí, es cierto...", ha confirmado Oriana, dándose un punto en la boca y demostrando una nueva madurez. "El problema de Oriana era que me decía que iba a cambiar y yo volvía con ella, pero al final me estaba yo comiendo un marrón que no me pertenecía porque yo estaba entre su ex novio y ella, y yo decía 'qué pinto yo aquí'".

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Oriana ha tenido que confirmarlo: "Es verdad que en los tres años que yo tuve algo con esa otra persona conocí a otros chicos, pero sólo me había pasado con Iván el querer seguir conociéndole para algo más". "Yo lo consigo todo", se ha jactado él, pero ella le ha frenado los pies: "Tampoco vayas de bueno que me has jodido bien", ha sentenciado.

Mediaset

Han perdido dinero por estar juntos

La ex pareja ha tenido que aguantar mucho tanto el lo personal, por problemas propios, como en lo profesional, y es que Iván, al desvelar Oriana que mucha gente pensaba que vendían sus rupturas y sus reconciliaciones para ganar dinero, ha tenido que decir la verdad: "Pues yo no he visto ni un duro. De hecho, lo he perdido, porque ambos perdimos una campaña de publicidad súper bien pagada por estar juntos, porque nos querían por separado. Todo lo que he ganado en la tele ha sido por mis apariciones", ha dejado claro él.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io