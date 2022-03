Antonio David Flores hace la mudanza y sabemos qué objetos se ha llevado de la casa familiar de Málaga. Tal y como DIEZ MINUTOS adelantó, desde hace unos días, el padre de Rocío Flores ya no pernoctaba en el que fue su domicilio familiar con Olga Moreno sino que se quedaba en casa de su hija cuando estaba en la capital de la Costa del Sol, una medida temporal hasta que encontrase una nueva vivienda. El pasado fin de semana, Diego Arrabal explicó en 'Viva la vida' que el ex colabo0rador de 'Sálvame' ya tenía nueva vivienda y se había mudado a una nueva casa en la ciudad andaluza.

Antonio David se encargó personalmente de la mudanza y, en múltiples viajes a su coche, vimos como él mismo trasladaba sus enseres personales al vehículo. El ex colaborador de Mediaset aprovechó que Olga y su hija Rocío disfrutaban de una escapada de chicas, lo que impidió a la joven acudir al cumpleaños temático de su tía, Gloria Camila, para llevarse sus objetos más personales. Repasamos la relación entre Olga Moreno y Rocío Flores.

Agencias

Agencias

Antonio David trasladó a su vehículo una gran maleta repleta de sus enseres personales que, debido a su peso y volumen, tuvo que cargar al hombro. Además, pudimos ver cómo el malagueño cargaba hasta el coche con varios cuadros de grandes dimensiones: uno tenia caracteres chinos y, los otros dos, eran obras de 'pop art': uno imitando a Audrey Hepburn en 'Desayuno con diamantes' y otro a Marilyn Monroe. Curiosamente en este último se podía leer una etiqueta con el nombre de Lola, su hija pequeña.

Agencias

Antonio David fue colocando, cuidadosamente, todos sus enseres en el maletero del coche en el que, además de los cuadros y maletas, se podían ver bolsas con otros objetos. Este paso al frente del ex colaborador de Mediaset no parece que vaya a afectar, de momentos, a sus planes con su ex, Olga Moreno. Al parecer, la ex pareja no va a firmar el divorcio, de momento, porque a la ganadora de 'Supervivientes 2021' le preocupan el bienestar de Rocío y David, los hijos de su ex y Rocío Carrasco, y el de Lola, la niña que tiene en común con Antonio David. Esta decisión no parece ser del agrado de la familia Moreno, muy decepcionada con el ex guardia civil desde que se confirmó su relación con Marta Riesco.

