Rocío Flores se refugia en Olga Moreno. La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' no levanta cabeza y es que lleva unos meses terroríficos: ha tenido que lidiar con la separación de la ganadora de 'Supervivientes 2021' y su padre; se ha enterado por la prensa de la relación de éste con Marta Riesco y finalmente se ha disipado cualquier posibilidad de acercamiento con su madre. "He tocado fondo", confesó ella misma en 'El programa de Ana Rosa'. Lo hizo un día después de que Rocío Carrasco volviera a insistir en que no está preparada "ni personalmente ni médicamente" para ver a su hija, aunque sí prometió que no volvería a hablar sobre el expediente de malos tratos de su hija hacia ella. "No esperaba nada distinto, me hubiese gustado que me dejara de lado desde el documental. Lo hecho hecho está. Es tarde. Esa puerta va a seguir cerrada. Lo tengo muy presente que no va a haber reconciliación. Estoy cansada de llorar, me veo sometida a mucha presión, necesito mi tiempo, recomponerme y pensar en mi salud", dijo. Repasamos cómo ha sido la relación entre Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores.

Rocío Flores volvió a Málaga desolada y se refugió en su gran apoyo: Olga Moreno, una mujer que le ha demostrado estar junto a ella incondicionalmente. Como podrás ver en el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en tu kiosco, la ex de Antonio David y la colaboradora se sentaron en una terraza para compartir confidencias. Su relación es muy especial y, en público y en privado, demuestran el amor que se profesan.

Una buena relación. Rocío y Olga, en la imagen abrazándose antes de que Moreno fuera a ’Supervivientes’, se adoran

Gtres

Olga Moreno fue a buscar a Rocío Flores a su casa junto a sus hermanos David y Lola y, una vez más, volvió a demostrar que es uno de los mejores apoyos para la joven como ya demostró en su llamada a 'El programa de Ana Rosa' cuando se confirmó el romance entre Antonio David y Marta Riesco. La joven llama 'Oa' a la ganadora de 'Supervivientes' y su relación sigue intacta a pesar de su separación de Antonio David. "Hablo todos los días con ella, estoy muy pendiente. Quien la conoce sabe que tiene un corazón muy grande", decía la empresaria hace unas semanas.

Agencias

Mientras ellas se iban a una terraza, Antonio David, que también estaba por allí, se ocupó de sus dos hijos pequeños. Al parecer, el malagueño, al que no hemos vuelto a ver con Marta Riesco, se queda ahora en casa de su hija en vez de pernoctar en el domicilio familiar, tal y como ha hecho en los meses anteriores. Antonio David y Olga tienen ahora una relación difícil, pero les une un objetivo común: intentar que Rocío Flores se mantenga estable en su estado de ánimo.

Hearst

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io