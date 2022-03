La madre de Álex Casademunt homenajea a su hijo 12 meses después de su muerte

Este 2 de marzo hace un año que Álex Casademunt nos dejaba por un terrible accidente de tráfico. El cantante, que formó parte del mítico grupo de artistas de la primera edición de 'Operación Triufo' ha dejado un vacío tremendo en los corazones de sus fans, pero sobre todo en los de la gente que le quería. Rosa, la madre del cantante, ha querido entrar en 'Sálvame' para contar cómo se siente tras pasar 12 meses sin su hij0: "Me estoy acostumbrando a vivir sin él", le reconocía a Jorge Javier muy emocionada.

Rosa González recuerda al artista con un amor infinito, pero reconoce que se le está haciendo difícil la vida si él. "Cuando estamos todos juntos es un vacío tan grande, no puedes mirar ni las sillas, tienes que estar pendiente a ver qué dices. Es muy triste", confesaba.

El duelo que tienen que hacer la familia y los amigos es muy injusto, ya que son estos tristes finales que pasan tan rápido que no te das cuenta. A pesar de tener un dolor inmenso, la sonrisa de su nieta Bruna hace que Rosa se levante cada día. "Pensar que no lo vas a ver más. Te quedas como huérfano, te queda como un vacío. Es el clon de Álex. Me da mucha pena, de verdad, es muy bonita y muy lista", contaba de la pequeña.

"Tienes que vivir, porque tienes que estar bien por otras personas, como mis nietas. Hay que aceptar que tienes que vivir sin Álex, aunque es duro, porque estábamos muy unidos, porque éramos una piña". Rosa le confesaba a los colaboradores del programa que para ella, su hijo no se ha ido y lo siente muy cerca: "A veces hay momentos que parece que lo veo, lo veo por todos los rincones y cada día hablo con él, le cuento cosas".

