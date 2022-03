Puede parecer que, a estas alturas, lo sabemos todo (pero todo, TODO) sobre la influencer Loveyoli: ella misma no se guarda ni un detalle sobre su vida privada, y es que la hemos visto hacerse un predictor en directo, contar sus peores momentos con su ex ante la cámara e incluso disfrutar de su noche de bodas con Jorge, su actual marido. Poco nos quedaba por saber, pero ahora nos hemos enterado que es ultra-mega-fan de otra influencer: Verdeliss. A Yoli le ha podido la emoción recordando el día que la conoció por primera vez, o el día que coincidió con ella en un hotel, donde se comportó como si fuera una fan adolescente de un grupo de música (y de lo que se avergüenza a día de hoy), por eso cuando se ha enterado de que se iba a intercambiar la familia con ella casi le da un 'parraque'.

Eso sí, todo ha sido una broma de su chico: se lo ha contado con tal convencimiento que Yoli, aunque no se lo terminaba de creer, estaba completamente entregada a la causa, incluso cuando Jorge le ha dicho que mtmad le obligaba a dormir con ella y a estar 3 días con sus ocho hijos: "Me da igual, ella es una chica muy prudente, muy buena y muy ama de su casa", ha respondido Yoli.

La pobre ha caído en la trampa como una mosca en la miel, y al final hasta se ha cabreado cuando se ha enterado de toda la verdad: "Esto no es el día de los inocentes. Me estáis timando. Al final me va a bloquear y yo no quiero que me bloquee, ¡que miro sus historias todos los días! Es una broma de mal gusto. Desgraciados. Cabrones", se ha quejado. Muerta de la vergüenza, incluso ha intentado arreglarlo: "Estoy hasta sudando. Le voy a decir que la ha llamado mi hija sin querer. ¡Que luego me la voy a encontrar en los eventos y me voy a morir. ¡Qué vergüenza!", se ha quejado, aunque al final ha pasado por el aro: "En fin, luego veo estos vídeos y me río hasta yo...". ¡Anda mujer... si ha sido una bromita de nada!

