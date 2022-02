Hay temas en la familia que es mejor no tocar, porque quien busca encuentra, y quien ha encontrado esta vez lo que no quería saber ha sido Jorge Moreno. El marido de la influencer Loveyoli ha tenido la oportunidad de coger el móvil de su novia en medio de un reto para su canal de mtmad, y después de mirar algunos mensajes privados y no encontrar nada interesante se le ha ocurrido una "inocente" broma que ha acabado en cisma familiar: escribir a la madre de Yoli haciéndose pasar por ella para decirle que habían discutido después de ver unos mensajes sospechosos de Jorge con otras chicas.

La conversación ha acabado como Jorge no se esperaba: la madre le contestaba "si ya van los tiros por ahí, no te fíes. Créete lo malo porque pinta así...", y dejando claro que, aunque está contenta con su yerno porque quiere mucho a Yoli, no termina de tragarle: "¿Tú crees que Jorge es así?", le preguntaba el joven. "Luego hablamos, pero sí, 100%. Hay algo", respondía la madre de Yoli sin saber aún que se trataba de una broma.

Mediaset

Los trapos sucios han empezado a salir: "Me voy a callar porque si no...", decía a cámara Jorge, bastante mosqueado por lo que estaba descubriendo sobre su suegra: "Os estáis dando cuenta de que ésta me cepilla en un momento, ¿no? La madre de Yoli es la mejor como consejera: ella va directa al 'deséchalo'", añadía poco antes de comunicarle a su suegra que no sabía que pensaba así de él, pero que todo era una broma: "Pues no me parece bien. No me fío ni del tato, y menos después de todo lo que ha pasado", respondía la madre de ella refiriéndose, probablemente, a la historia de Yoli con Jonathan. "Madre mía, cómo me quiere la suegra...", decía con ironía.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Cuando Yoli se enteraba de la que se había liado, intentó poner paz, pero Jorge aún estaba molesto: "Piensa que te voy a engañar. Lo pensaba al principio y lo sigue pensando. Después de dos años en los que lo he dado todo... ¿ahora me vienes con estas? Se puede fiar de mí. Yo no soy de esos", afirmaba. Veremos cómo queda la cosa, pero lo cierto es que la madre de Yoli, como Jorge dice, "la verdad esconde", y parece que tienen una buena charla pendiente...

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io