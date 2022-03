Cuando estaba soltero, Kiko Matamoros utilizaba todo tipo de vías para ligar, incluida la vía tecnológica. Y es que, al igual que, presuntamente, le ha ocurrido a Kiko Rivera, Matamoros vio cómo una imagen suya sin ropa circuló rápidamente después de habérsela enviado a una chica con la que estaba chateando para ligar. Una anécdota que no dudó en contar "para refrendar lo peligroso y lo incómodo que puede llegar a ser" enviar este tipo de material, por mucha confianza que puedas tener con la persona que lo recibe.

Ahondando en el detalle que acababa de poner sobre la mesa Matamoros, Carlota Corredera preguntó a su colaborador si podría explicar qué fue lo que ocurrió exactamente y con quién estaba en la imagen que circuló. "Estoy yo solo. Es una fotografía que mando a otra persona y que le llegó a Gustavo por una vía que no sé", explicaba Matamoros sin dar mayor importancia. En ese momento, David Valdeperas comenzó a narrar la historia a través de Carlota Corredera, que se enteraba en ese momento de lo sucedido.

En la imagen, según aseguraba Matamoros, podía vérsele de cuerpo entero: "no como recién llegado al mundo porque los bebés están relajados", comentaba burlón el colaborador mientras que Gema López matizaba: "como la de la vena que publicó pero de cintura para abajo". Y es que López también la vio. "No es tan fiero el león como lo pintan", comentaba la colaboradora ante las preguntas de Corredera. "Si la tienes, enséñanosla", aseguraban Chelo García Cortés y Carmen Borrego.



Precisamente Chelo confesaba que "hace mucho que no veo a un hombre desnudo", matizando que "del calibre que me imagino, ni me acuerdo el tiempo". Una frase que despertaba las risas de sus compañeros y el ofrecimiento de Kiko que aseguraba no tener problemas en que su amiga viera la fotografía de marras: "Si la tengo aquí te la pongo que no tengo ninguna vergüenza en enseñarla, la foto".

