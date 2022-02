Esta tarde llegaba a los oídos de la redacción de 'Sálvame' que, al parecer, la relación entre Laura Matamoros y Marta López Álamo no es tan buena como ellas lo hacen creer. La novia de Kiko Matamoros celebraba esta pasado fin de semana su 25 cumpleaños organizando un fiestón por todo lo alto. La joven tiró la casa por la ventana para organizar una fiesta al más puro estilo James Bond, generando un universo '007'. Así, de la mano de Manuel Zamorano, se transformaba en un chica Bond con un estiloso vestido negro inspirado en las películas. "Nunca había organizado una fiesta de cumple, pero eran 25 y lo merecía", escribía en sus redes la anfitriona.

A esa fiesta no acudió Laura Matamoros y la influencer tuvo la necesidad de compartir en su perfil de Instagram la respuesta a esta pregunta: "¿Fue la familia de Kiko a tu cumpleaños?". Marta López respondía sincera y sin darle importancia a las posibles especulaciones: "La familia de Kiko vino al cumpleaños, menos Laura Matamoros, que no pudo ir. Fueron casi todos sus hijos, que son un amor y los adoro".

Telecinco

¿Están enfadadas Laura Matamoros y Marta López? Kiko Matamoros estaba esta tarde en plató y ha querido explicar y darle sentido a ciertos rumores desvelando un mensaje privado de su hija: "Siento no ir, estoy bastante incómoda con mis kilos de más", revelaba el colaborador recalcando que el bebé no debe de estar dándole buenas noches a su hija. "No está con ganas de salir", por lo que la joven le propone a Marta y a su padre un plan alternativo: "A ver si hacemos cena o algo". ¡Lo dicho! Entre Laura y Marta no ocurre nada, es más, Kiko Matamoros está más unido a sus hijos desde que la modelo está en su vida y la relación de la familia es genial.

