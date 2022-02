Isa Pantoja ha puesto punto y final a su aventura en 'Secret Story'. La hermana de Kiko Rivera ha estado conviviendo en la casa de los secretos durante unos días, tiempo suficiente para abrirse con los concursantes para desvelar algunos detalles de su vida personal. Unos momentos que ha aprovechado para hablar sobre su hermano y su actual situación con él. "Pasó una cosa muy fuerte donde hizo unas declaraciones muy duras sobre mí y se ha cortado la relación hasta nuevo aviso", ha indicado.

La colaboradora no ha dudado en sincerarse con Toñi Moreno confesando que no cree que su hermano sea mala persona pero siente que a veces se excede en sus palabras. "Es bonachón pero a veces se le va, como a todo el mundo. En este caso se le ha ido bastante y hay que tener cuidado. Puedes ser buena gente para muchas personas pero de repente te lo cargas todo", ha reconocido.

Telecinco

De esta forma, ha dejado claro que tras sus últimas declaraciones sobre ella "se ha cargado su relación con él". De hecho, ha desvelado que sigue pensando de él lo mismo que al principio, y es que ahora mismo no quiere volver a hablar con su hermano. "Mis días aquí no han cambiado nada".

Además, durante una conversación con los participantes ha realizado unas declaraciones que para muchos han sido entendidas como toda una indirecta hacia su hermano. La hija de Isabel Pantoja ha reconocido que durante mucho tiempo se sintió mal por sus acciones, pero que con el paso del tiempo se dio cuenta de que no estaba haciendo nada malo. "Yo no me drogo, no he tenido ningún problema, tampoco ningún altercado, no me he peleado por la calle y no he estado detenida. Soy una persona sana", ha indicado.

Un momento que ha aprovechado para reconocer que ella hay cosas que ya no sabe si haría en televisión. "Yo me enfado con mi madre, la pongo verde y, como la gente quiere que siga, yo me subo y habló más, pero luego llego a casa y me arrepiento. Muchas veces pienso que tengo dinero, pero ¿me compensa?", ha explicado. Unas palabras que han recordado al conflicto que existe ahora entre Kiko Rivera e Isa Pantoja.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io