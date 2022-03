María Teresa Campos está en un momento muy complicado de su carrera, y Terelu es más que conocedora de ello. Después de años apartada de la televisión, la periodista ha confesado que "necesita trabajar", una situación que ha hecho que Terelu se emocionara al escuchar hablar a Manuel Velasco de la vida que hace ahora su madre, Concha Velasco, tras retirarse de los escenarios a sus 82 años.

"Ella te dirá que no se ha despedido del teatro porque ahora va más que nunca", aseguraba Manuel sobre su madre, y es que, después de bajarse de los escenarios ha empezado a ver a todos sus compañeros actuar aprovechando el tiempo libre. "Hay que entenderlas a ellas", añadía Terelu con la voz visiblemente emocionada, "para ellas es duro decirle adiós, porque el hobby de su vida ha sido su trabajo, su pasión, con lo que han sido felices y con lo que se han desarrollado y sentido poderosas y empoderadas; y es difícil tomar la decisión del adiós: es necesario pero es difícil".

Viva la vida

En este sentido, Manuel Velasco aseguraba que ser hijo de una persona muy querida por el público "es un honor, un privilegio, un regalo de la vida", unas palabras a las que Terelu no podía más que confirmar asintiendo desde su asiento. "Siguen teniendo a través de su vida social ese reconocimiento en los millones de sitios en los que vayan. Viven el reconocimiento diario", apuntaba la periodista.

No obstante, tanto Manuel como Terelu apuntaban a un punto común: la necesidad de los mayores de sentirse útiles. "Hay que escucharles", aseguraba Manuel. Y es que todos han coincidido en la necesidad de seguir contando con ellas para poder evitar que se sientan rechazadas por la sociedad.

