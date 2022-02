Hace unos días, la presentadora de 'Sálvame Lemon Tea' aseguró que creía que era el momento de que su madre descansara y recogiera los frutos de más de 60 años de carrera profesional. La madre de Alejandra Rubio sabe que es difícil porque su progenitora pertenece a una generación que solo sabe trabajar y que no sabe lo que es un hobby.

Acompañada por su inseparable chófer Gustavo, la veterana presentadora tenía prisa porque se iba a grabar con Bertín Osborne pero tuvo tiempo de explicar cómo se encontraba. "Yo estoy muy bien", aseguró. En el vídeo de la parte superior, María Teresa Campos reacciona a las palabras de su hija Terelu sobre su posible jubilación. ¿Qué le parecen? ¿Ya está pensando en la retirada? Repasamos los retoques estéticos de Terelu Campos.

Gtres

Ajena a las palabras de su hija mayor, María Teresa Campos está emocionada porque la Junta de Andalucía le acaba de conceder un premio por su trayectoria profesional. Será la primera edición en la que se entrega esta categoría dentro de los Premios Andalucía de Periodismo. Precisamente, cuando fue conocedora de este galardón, la presentadora entró por teléfono en 'Sálvame' para explicar que estaba muy emocionada y que echaba de menos el trabajo porque todavía no pensaba en la retirada.



