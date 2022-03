Anne Igartiburu recibía en el plató de '10 momentos' a una gran periodista de nuestro país. María Teresa Campos se ha convertido en la invitada de esta noche y la presentadora casi se emociona al escuchar una petición que tenía la comunicadora. La madre de Terelu Campos y Carmen Borrego ha reaparecido en televisión después de recibir un galardón que reconoce su extensa carrera, especializada en programas de entrevistas y magazines de carácter informativo, entretenimiento y divulgación.

En esta pequeña entrevista, María Teresa, tras ver 10 vídeos que han marcado su historia, tenía una clara petición sobre esta profesión. Algo que le haría muchísima ilusión y que le cambiaría a mejor su vida de estos momentos. "Necesito trabajar", rogaba la veterana.

"Necesito trabajar, aunque sea un poquito llena mi vida y no estoy en mi casa sentada. No me quiero poner a llorar, me está haciendo mucho daño", contaba la comunicadora sacándole una tierna mirada a Anne Igartiburu. María Teresa Campos lleva un tiempo sin ningún proyecto en televisión, pero sigue teniendo muchas ganas de pertenecer a este medio: "No soy más ni menos que nadie. Yo sé que soy mayor, pero no sé por qué no hay un sitio en ninguna televisión de este país para mí", añadía.

Más tarde, en el programa 'Madrid Directo Flash', Terelu Campos reaccionaba a la dura entrevista de su madre. La presentadora no ha podido evitar que sus lágrimas recorriesen su rostro mientras le explicaba a las compañeros lo que sentía: "Se me parte el alma porque no es una cuestión de que María Teresa Campos no quiera parar... No habla de sí misma, sino de nuestros mayores. Les damos la sensación de que no sirven para nada".

