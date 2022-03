Durante el especial que ha realizado 'Viernes Deluxe' sobre Rocío Jurado, llamado 'Lo siento mi amor', han rescatado una entrevista que la cantante y José Ortega Cano concedieron juntos en 1999. En ella, se puede escuchar cómo la madre de Rocío Carrasco decidía 'pararle los pies' al ex torero al considerar que estaba realizando unas declaraciones nada apropiadas, y es que ella no dudó en defender siempre la igualdad entre hombres y mujeres, sin importarle a quién tuviese que contradecir.

En un momento de la entrevista, José Ortega Cano comenzó a hablar sobre los toros con el periodista, lo que provocó que al final Rocío Jurado se viese obligada a intervenir para expresar qué le estaban pareciendo las declaraciones de su pareja. "Bueno, si no es por la vaca, no existe el toro… Vamos a dar a cada uno lo que es de cada uno", comenzó diciéndole al ex torero, dejándole claro que no le estaba gustando lo que estaban diciendo.

"A mí, tanto machismo, me apabulla. En lo que hay que defender a la mujer, la defiendo. Y eso que dices es exagerado. No me gusta tanto machismo", le reprochaba en esos momentos frenándole para que dejara de realizar ese tipo de declaraciones, y es que ella reconoció que había ciertas cosas ante las que no podía quedarse callada.

Sin duda, un gran testimonio en el que queda reflejado cómo ella siempre fue contra "lo establecido", convirtiéndose en una abanderada del feminismo en su época. Una labor que ha terminado emocionando mucho a María Patiño, que ha confesado sentirse muy identificada con la cantante en algunos de los episodios que tuvo que sufrir por ser mujer.

