María Patiño no ha podido evitar emocionarse durante la emisión del documental que han emitido en 'Viernes Deluxe' sobre Rocío Jurado. El programa ha querido rendir un homenaje a la cantante repasando algunos de sus temas más destacados y recordando cómo llegó a convertirse en una abanderada del feminismo en su época, donde fue criticada, entre otras cosas, por tener que realizar numerosos viajes en los que tenía que dejar a su hija al cuidado de su padre.

Tras ver esto, la colaboradora se ha roto en plató confesando que sentía que las cosas ahora no habían mejorado mucho en ese terreno, y es que ella también ha sufrido numerosas críticas por este tema. "Estoy emocionada porque ella habla de dos cosas que yo he vivido, estando en una generación diferente. Por un lado, yo me he vestido de una manera muy particular, vivía con cierta culpa la manera de llevar un escote o llevar una minifalda pero, después, el hecho de no criar a mi hijo, por tener que trabajar en Madrid, me ha supuesto una carga importante de ser señalada como mala madre”,

"Es algo que todavía no se ha superado y que hace mucho daño. Me he sentido señalada, como mala madre te revelas y luego sientes que a lo mejor no estás haciendo las cosas bien", ha indicado reconociendo que al final llegó a pensar que todos los que le criticaban por esto tenían razón, una situación que ahora ha confesado que le ha costado mucho ver de otra forma.

La periodista ha explicado que todo esto provocó que tuviese grandes problemas de autoestima que ha logrado superar. "Me hacían dudar si estaba haciendo lo correcto, pero con el paso de los años me di cuenta de que lo que hacía estaba bien y la persona que está a mi lado me lo ha hecho saber, y eso es importante", Una situación muy complicada de la que ha reconocido que tenía mucho miedo de hablar. "Ahora ya no temo contarlo porque mis padres no están", ha desvelado.

Lo cierto es que a María Patiño este especial a Rocío Jurado le ha emocionado mucho, algo que ha expresado al principio del programa aprovechando que ha tenido que sustituir a Jorge Javier mientras él llegaba del teatro. "Soy mujer, tengo 50 años y gracias a gente como Rocío Jurado, que han luchado por nuestros derechos, hemos tenido muchas puertas abiertas", ha desvelado.

